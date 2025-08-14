訪日讓中國跳腳　林佳龍：跟朋友見面很自然、不影響台日關係

記者詹詠淇／台北報導

據日媒《產經新聞》報導，中國農業農村部長韓俊臨時取消原定12日在東京與日本農林水產大臣小泉進次郎的會談，消息人士透露，此舉與台灣外交部長林佳龍7月底赴日考察有關，可能是北京當局對日方的牽制。對此，外交部長林佳龍今（14日）表示，跟友人見面是很自然的事情。至於中方要怎麼反應，應該不會影響台日關係。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

外交部長林佳龍會前受訪被問到，南韓真相和解委員會委員長朴宣映日前以「傲慢無禮」批評行政院政委單方面取消的會晤，13日下午又發文，肯定我駐韓代表親自登門道歉，會不會覺得好像外交部在替行政院擦屁股？

林佳龍回應，政府是一體的，這件事發生後就責成駐韓代表丘高偉大使親自去拜訪韓方官員，經過大家的溝通，她也表示理解，外交部也會在未來的交流繼續保持聯繫。當事人已說明，駐館得知後就出面聯繫。對這件事的處理，丘大使除了代表表達歉意，對方也在臉書貼文，了解之間有接洽問題，期待未來有進一步交流機會。

針對內閣改組、被點名閣揆等議題，林佳龍指出，其實台灣的國際處境很艱難，外交工作困難，希望外交來團結台灣國人，也希望朝野能支持政府做好外交，大家不分朝野，團結一致為台灣爭取最大的國際生存發展空間。

此外，媒體也關心，傳因部長訪日導致日中農長會議延期，中方甚至稱為「竄訪」，請問部長怎麼看？林佳龍說，其實現在是世界都進到地球村，台灣的外交跟各國做朋友，特別是日本跟台灣關係很友好，本人到日本訪問，也參訪大阪世博。在日期間，也有日本友人會面，這個是很自然的事情。至於中方要怎麼反應，應該不會影響台日關係。