國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

▲南韓前第一夫人金建希入獄。（圖／路透）

▲南韓前第一夫人金建希入獄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希因涉嫌濫權、收賄、炒股與介選等多項罪名，12日晚間遭法院簽發拘捕令後被收押於首爾南部看守所，成為南韓史上首位與丈夫同時被羈押的前第一夫人。檢方指控她涉收受價值6,000萬韓元（約新台幣130萬元）的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）項鍊，並懷疑她有湮滅證據之虞。金建希則聲稱那是「仿品」；另有報導揭露，金建希所待的收容所的囚餐，一餐只有1500韓元（約新台幣32元）。

綜合外電報導，檢方調查指出，瑞熙建設公司代表李夙官於2022年3月尹錫悅贏得總統大選後，購入該條名貴項鍊作為賀禮，並希望金建希能協助其大女婿朴聖根進入政府工作。朴聖根隨後確實進入尹政府，先後於總統職務交接委員會及國務總理秘書室任職，被檢方視為行賄目的達成的證據。2022年6月，尹錫悅夫婦赴西班牙參加北約高峰會時，金建希曾在晚宴上配戴該條項鍊。她向檢方供稱已歸還原物，之後所戴為同款仿品，並辯稱該仿品早在2010年於香港購得。然而，檢方在其親戚住處查獲相同仿品，懷疑她意圖銷毀證物。

▲尹錫悅與金建希如今雙雙入獄。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅與金建希如今雙雙入獄。（圖／達志影像／newscom）

南韓《中央日報》報導，總統府當年曾對外強調金建希訪歐時穿著價值5萬韓元（約新台幣1,085元）的綠色裙裝，以塑造樸實形象，後被揭發實為Prada品牌、價值逾450萬韓元（約新台幣9.8萬元）。她當時另佩戴價值1,500萬韓元（約新台幣32.5萬元）的卡地亞手環，以及價值2,000萬韓元（約新台幣43.5萬元）的Tiffany胸針，這些奢侈品也成為檢方調查對象。

路透社報導，52歲的金建希13日正式度過羈押的第一天。她被安置在女性收容設施的單人牢房，房內僅有一張小桌子與鋪在地板上的床墊，供她用餐與休息；她可單獨使用公共浴室，每日除周日外可在戶外運動一小時，並與其他收容人錯開時間。由於身分特殊，收容所表示不會給予特殊待遇，但日常作息會略作調整。首爾南部看守所自2011年啟用，是南韓少數由女性典獄長管理的設施之一。

餐食方面，金建希與其他在押人員享有同樣標準，每餐成本約1.08美元（約新台幣32元），以韓式傳統料理為主。13日早餐包括草莓果醬吐司、香腸及沙拉。律師表示，她自12日晚間被收押後身體狀況不佳，未曾進食，目前尚不清楚是否會在14日接受檢方訊問。尹錫悅則已被羈押約100天，兩人同時身陷囹圄引發南韓社會高度關注。

