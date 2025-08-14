　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明喊謝謝「遭打臉」！北韓金與正反駁拆廣播：別再做白日夢

▲▼金與正據傳受託「統制國政」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓李明政府今年6月上台以後，迅速撤除設置在兩韓邊境的心戰廣播；南韓軍方更透露，北韓（朝鮮）也開始撤除用於播放噪音的擴音設備，響應南韓的舉措。對此，北韓金與正發表談話駁斥，稱北韓「從未撤除擴音器」，認為這只不過是首爾當局愚蠢的期盼罷了。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（14）日發表標題為「首爾的期盼只不過是愚蠢的美夢罷了」的談話，當中對於美韓聯合軍演的不滿表露無遺，表示對於持續構成安全威脅的低級國家，北韓應該保持更鮮明的立場，「在我們（北韓）的國法，大韓民國將以敵對的威脅視力永存。」

針對南韓總統李在明12日聲稱北韓已撤除擴音設備，金與正表示根本是無稽之談，「這只是單方面操縱輿論的遊戲罷了！我們從未撤除部署在國境上的擴音設備，且也無意撤除。」

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部曾於9日透露，北韓已經從邊境撤除部分擴音設備；然而，經過事後瞭解，才發現在40處地點當中，北韓所拆除的擴音設備只是其中的一小部分。

▲▼北韓在黃海北道開豐郡一帶架起巨型擴音設備，反制南韓的「心戰廣播」。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓在黃海北道開豐郡一帶架起巨型擴音設備，反制南韓的「心戰廣播」。（圖／達志影像／newscom）

美國與南韓將從18日起開始實施「乙支自由之盾」聯合軍演，當中部分野外機動訓練項目將延後至9月實施，為的就是避免觸怒北韓。然而，金與正卻對此舉不以為然，僅表示，「不值得評論」。

金與正批評南韓為美國忠實的奴僕，「韓國現任政府（李在明政府）停止實施過去尹錫悅政府單方面所採取的措施，好像藉此想要獲得什麼評價、誘導他人的呼應。但是，這種算計只不過是『白日夢』罷了，完全無法吸引我們關注。無論韓國是要撤除擴音器、中斷廣播、還是軍演延期實施，我們都不會介意、也不屑關注。」

另外，美國總統川普預計15日會晤俄國總統普丁，外界預測北韓最高領導人金正恩可能重啟與川普的會談。對此，金與正更反駁道，「我們有什麼立場向美國傳達訊息？我們才不會和美國同桌談判。若美國仍停留在舊時代的思考模式，那我們也沒必要關注只停留在過去、無可挽回的會談。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」緊張到失眠
台積電內鬼！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼
表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選
快訊／楊柳颱風海警解除　2地防大雨
「全球晶片總司令」不是黃仁勳竟是他！　學者嘆5字
親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！　正確解答大票人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

祝賀南韓光復節！美國務卿向李在明喊話：期盼未來共創繁榮

李在明喊謝謝「遭打臉」！北韓金與正反駁拆廣播：別再做白日夢

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

川普邀普丁到「冷戰基地」會晤　烏克蘭、歐盟擔憂談判偏袒俄方

川普強勢接管華府！　國民兵今晚起24小時全天候駐守市區

川普：若與普丁峰會順利　盼立刻加入澤倫斯基召開3方會議

傳美國ITC初步裁定：中國京東方侵犯三星顯示器機密

女更衣室裝針孔　高中教師落網：偷拍讓我開心

川普：或許會和民主黨領袖會面　但幾乎是浪費時間

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

祝賀南韓光復節！美國務卿向李在明喊話：期盼未來共創繁榮

李在明喊謝謝「遭打臉」！北韓金與正反駁拆廣播：別再做白日夢

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

川普邀普丁到「冷戰基地」會晤　烏克蘭、歐盟擔憂談判偏袒俄方

川普強勢接管華府！　國民兵今晚起24小時全天候駐守市區

川普：若與普丁峰會順利　盼立刻加入澤倫斯基召開3方會議

傳美國ITC初步裁定：中國京東方侵犯三星顯示器機密

女更衣室裝針孔　高中教師落網：偷拍讓我開心

川普：或許會和民主黨領袖會面　但幾乎是浪費時間

釀酒人火力全開豪取12連勝　球迷喊「Uecker魔法」全城共振

台股下跌120點後迅速翻紅逾10點　台積電跌20元至1180元

存錢就不能談戀愛？高質感約會精省又能創造美好回憶

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

高雄颱風天大雨「人孔蓋跑了」！　婦機車龍頭卡洞口慘摔

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

住礁溪溫泉飯店免費玩親子農場　再享早餐吃到飽、泡無邊際池

永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

台積電帶動「科技園區金三角」　大咖建商卡位高雄新市鎮

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

國際熱門新聞

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

即／台人「拍照打卡」誤闖日本平交道！遭撞死

川普強勢接管華府　國民兵今晚起24小時駐守

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

投資人預期Fed降息！美股大漲463點　標普那指再創新高

快訊／美烏歐盟三方會談結束

即／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲！

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

爸性侵16歲親生女兒　她懷孕產下女嬰

川普警告：普丁若不同意結束俄烏戰爭　將面臨嚴重後果

最小僅11歲！「4童偷車」撞死人肇逃

女更衣室裝針孔　高中教師落網：偷拍讓我開心

驚人模擬曝：核戰爆發「恐奪全球99%人命」

更多熱門

相關新聞

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希因涉嫌濫權、收賄、炒股與介選等多項罪名，12日晚間遭法院簽發拘捕令後被收押於首爾南部看守所，成為南韓史上首位與丈夫同時被羈押的前第一夫人。檢方指控她涉收受價值6,000萬韓元（約新台幣130萬元）的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）項鍊，並懷疑她有湮滅證據之虞。金建希則聲稱那是「仿品」；另有報導揭露，金建希所待的收容所的囚餐，一餐只有1500韓元（約新台幣32元）。

即／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲！

即／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲！

沖繩汽車「開進海底」！3男女陳屍車內

沖繩汽車「開進海底」！3男女陳屍車內

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

韓28歲男偶像一夜情「遭公司逼賠千萬」家人全遭殃

韓28歲男偶像一夜情「遭公司逼賠千萬」家人全遭殃

關鍵字：

日韓要聞金與正北韓朝鮮擴音器統戰廣播南韓李在明

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

趙露思假公益事件又反轉！

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面