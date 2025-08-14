李在明喊謝謝「遭打臉」！北韓金與正反駁拆廣播：別再做白日夢

▲金與正發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓李明政府今年6月上台以後，迅速撤除設置在兩韓邊境的心戰廣播；南韓軍方更透露，北韓（朝鮮）也開始撤除用於播放噪音的擴音設備，響應南韓的舉措。對此，北韓金與正發表談話駁斥，稱北韓「從未撤除擴音器」，認為這只不過是首爾當局愚蠢的期盼罷了。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（14）日發表標題為「首爾的期盼只不過是愚蠢的美夢罷了」的談話，當中對於美韓聯合軍演的不滿表露無遺，表示對於持續構成安全威脅的低級國家，北韓應該保持更鮮明的立場，「在我們（北韓）的國法，大韓民國將以敵對的威脅視力永存。」

針對南韓總統李在明12日聲稱北韓已撤除擴音設備，金與正表示根本是無稽之談，「這只是單方面操縱輿論的遊戲罷了！我們從未撤除部署在國境上的擴音設備，且也無意撤除。」

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部曾於9日透露，北韓已經從邊境撤除部分擴音設備；然而，經過事後瞭解，才發現在40處地點當中，北韓所拆除的擴音設備只是其中的一小部分。

▲北韓在黃海北道開豐郡一帶架起巨型擴音設備，反制南韓的「心戰廣播」。（圖／達志影像／newscom）

美國與南韓將從18日起開始實施「乙支自由之盾」聯合軍演，當中部分野外機動訓練項目將延後至9月實施，為的就是避免觸怒北韓。然而，金與正卻對此舉不以為然，僅表示，「不值得評論」。

金與正批評南韓為美國忠實的奴僕，「韓國現任政府（李在明政府）停止實施過去尹錫悅政府單方面所採取的措施，好像藉此想要獲得什麼評價、誘導他人的呼應。但是，這種算計只不過是『白日夢』罷了，完全無法吸引我們關注。無論韓國是要撤除擴音器、中斷廣播、還是軍演延期實施，我們都不會介意、也不屑關注。」

另外，美國總統川普預計15日會晤俄國總統普丁，外界預測北韓最高領導人金正恩可能重啟與川普的會談。對此，金與正更反駁道，「我們有什麼立場向美國傳達訊息？我們才不會和美國同桌談判。若美國仍停留在舊時代的思考模式，那我們也沒必要關注只停留在過去、無可挽回的會談。」