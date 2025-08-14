　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力爭不疊加稅率　經貿辦：關稅與232條款合併討論有戰略考量

▲▼行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣 立法院外交委員會 關稅談判報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

台美對等關稅上路，我國目前適用20%暫時性稅率，立法院外交及國防委員會14日開會邀請相關部會進行說明。根據經貿辦書面報告指出，我方主張將對等關稅和232條款合併討論，出自於戰略性考量，將力爭不以疊加原稅率方式處理，台美談判未來一旦達成協議，行政團隊將立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議。外交部報告則提到，將在台美經貿互補互利基礎上，持續向川普政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固AI領域全球領先地位不可或缺的夥伴。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

經貿辦書面報告指出，美國此次談判，強調「貿易優先、投資優先」為主軸，盼達成公平互惠的貿易，解決嚴重貿易赤字，美國4月2日公布對等稅率，即依逆差占美國進口值比例來設定個別國家稅率，對此，則是台美談判需正面處理的核心議題。美國談判議題涉及層面複雜，除了關稅、非關稅及貿易便捷化等貿易政策，也及於汽車、鋼、鋁、銅、藥品、半導體等232條款國安關鍵性產業議題，攸關美國產業及投資政策的取向，另外也納入如防堵違規轉運及洗產地等含有地緣政治及經濟安全的考量，更增添本次談判不同於傳統經貿談判的元素及複雜度。

我方主張將對等關稅和232條款合併討論，也出自於戰略性考量。經貿辦說明，美國現正積極推動成為世界AI中心，而台美高科技供應鏈長期互補合作，我國企業亦正擴大在美投資，因此政府將爭取我國企業在美國發展最有利的公平競爭環境，促成台美供應鏈長期合作，為我國產業營造最有利的國際布局。

面對持續演變的國際情勢，經貿辦表示，我國談判小組仍為了爭取更好且更合理的對等關稅稅率，並就232條款一併諮商，堅定爭取與美國持續積極協商，尚未進入總結性討論。未來若稅率協商大致底定時，更將針對稅率計算方式，力爭不以疊加原稅率方式處理。

經貿辦指出，我國與美國的談判，自始就面對三大挑戰，包括談判時間的壓縮、議題的複雜性、以及美國的不確定性，我談判團隊始終秉持國家及產業利益、維護國民健康、糧食安全為核心原則，持續與美協商溝通。台美談判未來一旦達成協議，行政團隊將立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議。

外交部書面報告則說，面對川普政府各項新政，外交部將在台美經貿互補互利的基礎上，持續向川普政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固AI領域全球領先地位不可或缺的夥伴。政府也將持續透過既有的政策溝通平台，就台美共同關切的議題，深化雙方在各項領域的合作關係。外交部將持續以「總合外交」為核心策略，攜手各部會共同協助我國產業拓展國際市場，強化台美在AI、高科技、能源合作及經濟安全等領域的合作關係，落實賴總統所提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的理念。

至於台美互動情形，外交部指出，我政府持續與川普政府團隊維持暢通的溝通管道，以及密切及具建設性的互動，共同應對各種挑戰，並在全球經貿供應鏈及維護區域和平穩定等領域，做為彼此重要的安全與經貿夥伴。川普政府重視印太區域，並以維持台海和平穩定為核心，持續強化對中嚇阻及印太安全態勢明確。美方也持續藉各會談場合表達對台海和平穩定的重視與支持。除行政部門，國會也展現強勁對台支持，國會參、眾兩院跨黨派議員持續以訪台、立法作為、公開執言及聯名函等具體行動展現美國跨黨派對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

針對關稅衝擊，經濟部書面報告提到，經濟部主動與各產業溝通並保持聯繫，凝聚共識、擬定策略，以務實行動支持產業發展，並確保企業穩健經營。除了掌握產業實際需求、移緩濟急力挺產業，全力支持出口供應鏈，為了更貼近產業需求，經濟部走訪機械、工具機、水五金、螺絲、手工具等產業公協會，實地交流後，進一步量身打造協助方案，確保相關資源精準對接產業所需，協助穩健發展，像是拓展潛力市場、共同品牌行銷、媒合國際買主、加碼支持國際參展、產業升級轉型及因應匯率波動風險等協助方案。

財政部書面報告指出，美國非常重視各國打擊違規轉運之實質作為。財政部將打擊違規轉運「洗產地」，擦亮MIT招牌，並採取「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」三嚴措施，並將持續深化與美國貿易便捷化合作，維護貿易秩序。同時密切關注美方最新關稅政策，依據行政院台美經貿工作小組要求提供相關資料，以協助產業主管機關評估產業衝擊及研擬相對因應對策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關稅經貿辦外交部對美關稅經濟部

