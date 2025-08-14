　
政治

評王義川粉底液事件　林佳龍：受誤解但表現成熟

記者詹詠淇／台北報導

綠委王義川酸台中市長盧秀燕粉底液事件被黨內性平部罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，我們不要厭女的台派，引起部分支持者、黨公職不滿。民進黨昨中常會上，陳茂松、王世堅2人更是為此互槓。據轉述，黨主席賴清德最後裁示，民主政黨自然有多元聲音，要秉持3原則，面對面溝通、理性對話、堅持理念，民進黨對民主理念的堅持，對進步價值的追求從不曾停歇腳步。對此，外交部長林佳龍今（14日）表示，王義川在這件事情的表現雖然受到誤解，但是很成熟。

▲▼外交部長林佳龍 聯訪 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

身為正國會掌門人的外交部長林佳龍會前受訪被問到，派系綠委王義川粉底液事件，林佳龍表示，王義川在這件事情的表現雖然收到誤解，但是很成熟，這樣的方式讓這件事可以在黨內獲得討論跟釐清。

林佳龍也說，賴總統有提到，民進黨是民主的政黨，要透過理性對話，面對面的溝通，促進黨內對進步價值不斷追求跟實現，同時也能避免誤會。

至於王義川沒道歉部分，林佳龍認為，有些事實大家自己去還原，自己去理解他的內容，就會有好的了解。

評王義川粉底液事件　林佳龍：受誤解但表現成熟

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）先前邀請我國行政院政委林明昕會談，原本已準備好點心和交換禮物，豈料卻在前一天遭台灣單方面取消，導致她心生不滿透過臉書發文，痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事件發酵後，她13日下午發文，讚賞我駐韓代表丘高偉親自登門道歉的舉動。媒體關心，是否認為外交部在替行政院擦屁股？外交部長林佳龍今（14日）表示，政府是一體的，且當事人已說明，駐館得知後就出面聯繫。

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

王義川「粉底液失言」吵不停　賴清德3裁示：追求進步價值不停歇

