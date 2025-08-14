台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

▲三巧合北部刮強風。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風「快閃」台灣，沒在警戒區的台北市也吹了整天強風，甚至有地方達到放假標準。有民間氣象愛好粉專透露因為三個巧合，讓不在警戒區的北台灣也刮起達到放假標準的強風。

雖然楊柳颱風結構小，範圍也有限，但它的影響卻意外擴展到台灣北部。昨天下午1點，颱風從台東太麻里登陸，傍晚4點就已在台南七股出海，整個過程非常迅速。然而，大台北地區竟然出現了9至10級強風，沿海及桃竹台地更達到11級風力，這種情況明顯超乎許多人預期。針對這次北台灣狂風現象，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露因為三巧合才造成這次的強風：

1、角隅效應：

颱風帶來的偏東風，遇上東北角的山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。

2、氣壓梯度：

颱風北邊是強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。

3、楊柳颱風一路快速西行：

這次颱風全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，而且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風，這才造成了整日強風的狀況！

粉專文中提到「這次算是巧合的三個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小，還在台東登陸的颱風，居然會讓北台灣吹一整天強風。」