　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

▲▼三巧合北部刮強風。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急） 

▲三巧合北部刮強風。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者葉國吏／綜合報導　

楊柳颱風「快閃」台灣，沒在警戒區的台北市也吹了整天強風，甚至有地方達到放假標準。有民間氣象愛好粉專透露因為三個巧合，讓不在警戒區的北台灣也刮起達到放假標準的強風。

雖然楊柳颱風結構小，範圍也有限，但它的影響卻意外擴展到台灣北部。昨天下午1點，颱風從台東太麻里登陸，傍晚4點就已在台南七股出海，整個過程非常迅速。然而，大台北地區竟然出現了9至10級強風，沿海及桃竹台地更達到11級風力，這種情況明顯超乎許多人預期。針對這次北台灣狂風現象，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露因為三巧合才造成這次的強風：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、角隅效應：
颱風帶來的偏東風，遇上東北角的山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。

2、氣壓梯度：
颱風北邊是強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。

3、楊柳颱風一路快速西行：
這次颱風全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，而且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風，這才造成了整日強風的狀況！

粉專文中提到「這次算是巧合的三個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小，還在台東登陸的颱風，居然會讓北台灣吹一整天強風。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」緊張到失眠
台積電內鬼！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼
表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選
快訊／楊柳颱風海警解除　2地防大雨
「全球晶片總司令」不是黃仁勳竟是他！　學者嘆5字
親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！　正確解答大票人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

楊柳颱風遠離！　金門小三通預計今午起雙向復航

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

楊柳颱風遠離！　金門小三通預計今午起雙向復航

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

釀酒人火力全開豪取12連勝　球迷喊「Uecker魔法」全城共振

台股下跌120點後迅速翻紅逾10點　台積電跌20元至1180元

存錢就不能談戀愛？高質感約會精省又能創造美好回憶

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

高雄颱風天大雨「人孔蓋跑了」！　婦機車龍頭卡洞口慘摔

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

住礁溪溫泉飯店免費玩親子農場　再享早餐吃到飽、泡無邊際池

永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

台積電帶動「科技園區金三角」　大咖建商卡位高雄新市鎮

【狂風暴雨】楊柳颱風強襲台東 連紅綠燈都在搖...鐵捲門直接GG

生活熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

更多熱門

相關新聞

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

楊柳颱風已抵達中國華南一帶，並遠離台灣，中央氣象署今天上午8時30分解除海上颱風警報，今天迎風面的東半部、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，午後新竹以南留意局部短暫雷陣雨，甚至有局部大雨機率。

楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨

楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

關鍵字：

楊柳颱風

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

趙露思假公益事件又反轉！

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面