楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨、高溫飆破36℃

▲楊柳颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風快閃離台，今天清晨五點解除陸警、預估八點半解除海警，風向由偏南風轉為偏東風，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，氣象署針對7縣市發佈豪大雨特報。

楊柳颱風目前中心位置在金門縣西方210公里處，以每小時28公里速度，向西北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 160 公里、東北側 160 公里、西南側 140 公里、東南側 140 公里)。

▲7縣市豪大雨特報。



預報員張承傳指出，楊柳颱風今晨五點解除陸上警報，預計八點半解除海警，風向由偏南風轉為偏東風，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨。中央氣象署針對屏東發佈豪雨特報；高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門大雨特報。

楊柳颱風今天將會減弱為熱帶低壓，台灣除了迎風面有陣雨之外，其他地區大多為多雲到晴，午後新竹以南地區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；各地高溫約31-35度，南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬多補充水分。