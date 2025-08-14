　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳飆車沒力了「轉輕颱」直線撞陸　下周低壓水彈雨變天

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署昨（13日）深夜11時30分針對第11號「楊柳」（Podul）解除本島的陸上警報，隨著颱風快速西移、逐漸登陸中國大陸，強度減弱，降級為輕度颱風，僅澎湖、金門納入陸警，尤其澎湖一帶不排除仍有短延時強降雨。今天（14日）起雨勢減緩，穩定天氣持續到周末，預估17日（周日）起受南方低壓水氣影響，南台灣可能再轉雨。

資深預報員朱美霖指出，目前澎湖、西南部地區還有一些風雨，金門到清晨還是要留意海風帶來的風雨影響，目前海上警報區域還是有包含台灣海峽還有東沙島海面，陸上警報部分，清晨之前，澎湖、金門仍要注意風雨影響。

依據雷達回波圖，目前颱風的位置在台灣海峽一帶，花東仍有風場跟地形的交互作用，有斷續對流發展，雨量還是有20毫米上下，有大雨發生機率；颱風東側和南側的對流雲系發展旺盛，西南沿海、澎湖的雨勢有斷續降雨，西南沿海的雨勢減弱速度會比較快，澎湖部分因海峽上仍有較強、短暫對流雲系在發展通過，所以不排除可能也會伴隨短延時強降雨。

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署）

朱美霖說，氣象署定量降水預報顯示，花東降雨到上午前都可能還是會有較大雨勢發生，金門、澎湖凌晨前降雨明顯，有豪大雨發生機率。到了上午之後，整體雨勢減緩，整體天氣大致回穩，各地以多雲到晴為主，西半部地區、各地山區還是要留意午後雷陣雨發展，中部地區及各地山區的午後雷陣雨仍可能有較大雨勢，東半部則是陣雨。目前氣象署持續發布豪雨特報。

預估楊柳颱風逐漸登陸到中國大陸之後，減弱速度相當快速，台灣附近大致是偏東風風場，整體天氣在17日之前都比較穩定，16日（周六）晚間開始，在南海到菲律賓東方海域是一個低壓帶，可能會帶來南方水氣影響，因此17日到18日左右，在南方水氣影響下，降雨稍微增多，南台灣、東南部可能整天會有一些斷續陣雨或雷雨，其他各地則是以午後雷陣雨為主。

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署）

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趙露思假公益事件又反轉！

中央災害應變中心今晚表示，截至晚間8時，颱風楊柳已造成全台1人失蹤及112人受傷，其中台南、高雄及台東的傷勢通報都增加逾10人。失蹤者為嘉義縣28歲林姓釣客，相關單位將視明日天候，出動直升機及船艦搜尋。另外，高雄市前鎮區一名77歲張姓男子疑因颱風來襲導致屋頂漏水，上樓查看時意外墜樓，急救後宣告不治，成為楊柳颱風襲台期間第一位罹難者，全台累計共1人死亡、1人失蹤及112人受傷。

氣象氣象雲楊柳颱風輕颱低壓氣象署

