　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

▲▼楊柳颱風已經遠離台灣。（圖／取自氣象署網站）

▲楊柳颱風已經遠離台灣。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風已抵達中國華南一帶，並遠離台灣，中央氣象署今天上午8時30分解除海上颱風警報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，午後新竹以南留意局部短暫雷陣雨，也有局部大雨機率。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午8時的中心位置在金門的西方約320公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，對台灣海峽的威脅已解除。

▲▼楊柳颱風。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，楊柳颱風遠離台灣，暴風圈今天凌晨脫離金門近海，今天上午8時已到達中國廣東省內陸，未來持續往西，並減弱為熱帶性低氣壓，對台灣已無威脅。

他指出，楊柳颱風上周五在關島海面形成，由於環境不適合發展，到周一仍為輕度颱風等級，晚間接近台灣才增強為中度颱風，並在周二發布海上陸上警報，暴風圈在昨天清晨觸陸，中午至傍晚登陸並出海，為台灣帶來明顯風雨。

劉宇其表示，昨天綠島及蘭嶼有17級以上強陣風，登陸時颱風中心附近的鄉鎮市也都有14級陣風，台東富岡更有15級，而中心通過的東半部、恆春、彰化以南也都有9級以上強陣風；受地形影響，昨天下午至傍晚北部風力增強，新北有11級、台北也有10級。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

他指出，今天外圍環流影響下，清晨天氣仍不穩定，環境偏東風，清晨屏東雨勢明顯，東半部還是有短暫陣雨發生，午後新竹以南也有明顯雷雨，並伴隨較大雨勢。

劉宇其表示，楊柳颱風預估今天晚間變成熱帶性低氣壓，而台灣處在高氣壓南側，未來幾天東半部容易降雨，西半部則為午後雷雨。下周日至周一南海到菲律賓東方海面又有低氣壓逐漸形成，周一至周二低壓帶環境逐漸接近台灣，天氣轉為不穩定，周二後遠離，又回到高壓環境，水氣減少。

他指出，今天東半部有短暫陣雨，西半部新竹以南有午後雷陣雨，周五、周六東半部仍有降雨，西半部為午後雷陣雨。下周日至周一水氣多，南部、東南部斷斷續續有降雨，其他地區為午後雷雨，周二又回到夏季天氣型態。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他也說，昨天外圍沉降影響，中部有明顯高溫，今天中南部內陸、桃園及台北仍有35至36度高溫，花東30至31度，明後天北部及金門高溫會更明顯。

另外，颱風外圍環流影響，今天上午基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，從12日0時至今天上午8時屏東縣大漢山雨量已達656毫米、花蓮縣豐南388.5毫米、台東縣利嘉林道360.5毫米、高雄市南天池263毫米；蘭嶼、綠島則有17級以上強陣風，東吉島也有13級、台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北、日月潭10級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」緊張到失眠
台積電內鬼！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼
表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選
快訊／楊柳颱風海警解除　2地防大雨
「全球晶片總司令」不是黃仁勳竟是他！　學者嘆5字
親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！　正確解答大票人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

楊柳颱風遠離！　金門小三通預計今午起雙向復航

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

楊柳颱風遠離！　金門小三通預計今午起雙向復航

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻突被公公告白「討抱抱」腦袋當機：越想越噁心

7萬粉女網紅被控私吞報名費　WULOP Taiwan緊急喊卡

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

釀酒人火力全開豪取12連勝　球迷喊「Uecker魔法」全城共振

台股下跌120點後迅速翻紅逾10點　台積電跌20元至1180元

存錢就不能談戀愛？高質感約會精省又能創造美好回憶

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

高雄颱風天大雨「人孔蓋跑了」！　婦機車龍頭卡洞口慘摔

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

住礁溪溫泉飯店免費玩親子農場　再享早餐吃到飽、泡無邊際池

永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

台積電帶動「科技園區金三角」　大咖建商卡位高雄新市鎮

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

生活熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

更多熱門

相關新聞

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

楊柳颱風「快閃」台灣，沒在警戒區的台北市也吹了整天強風，甚至有地方達到放假標準。有民間氣象愛好粉專透露因為三個巧合，讓不在警戒區的北台灣也刮起達到放假標準的強風。

楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨

楊柳海警8點半解除　7縣市炸豪大雨

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

楊柳沒力轉輕颱　下周低壓水彈雨變天

關鍵字：

天氣降雨溫度楊柳颱風

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

趙露思假公益事件又反轉！

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面