楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

▲楊柳颱風已經遠離台灣。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風已抵達中國華南一帶，並遠離台灣，中央氣象署今天上午8時30分解除海上颱風警報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，午後新竹以南留意局部短暫雷陣雨，也有局部大雨機率。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午8時的中心位置在金門的西方約320公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，對台灣海峽的威脅已解除。

▲楊柳颱風。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，楊柳颱風遠離台灣，暴風圈今天凌晨脫離金門近海，今天上午8時已到達中國廣東省內陸，未來持續往西，並減弱為熱帶性低氣壓，對台灣已無威脅。

他指出，楊柳颱風上周五在關島海面形成，由於環境不適合發展，到周一仍為輕度颱風等級，晚間接近台灣才增強為中度颱風，並在周二發布海上陸上警報，暴風圈在昨天清晨觸陸，中午至傍晚登陸並出海，為台灣帶來明顯風雨。

劉宇其表示，昨天綠島及蘭嶼有17級以上強陣風，登陸時颱風中心附近的鄉鎮市也都有14級陣風，台東富岡更有15級，而中心通過的東半部、恆春、彰化以南也都有9級以上強陣風；受地形影響，昨天下午至傍晚北部風力增強，新北有11級、台北也有10級。

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

他指出，今天外圍環流影響下，清晨天氣仍不穩定，環境偏東風，清晨屏東雨勢明顯，東半部還是有短暫陣雨發生，午後新竹以南也有明顯雷雨，並伴隨較大雨勢。

劉宇其表示，楊柳颱風預估今天晚間變成熱帶性低氣壓，而台灣處在高氣壓南側，未來幾天東半部容易降雨，西半部則為午後雷雨。下周日至周一南海到菲律賓東方海面又有低氣壓逐漸形成，周一至周二低壓帶環境逐漸接近台灣，天氣轉為不穩定，周二後遠離，又回到高壓環境，水氣減少。

他指出，今天東半部有短暫陣雨，西半部新竹以南有午後雷陣雨，周五、周六東半部仍有降雨，西半部為午後雷陣雨。下周日至周一水氣多，南部、東南部斷斷續續有降雨，其他地區為午後雷雨，周二又回到夏季天氣型態。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他也說，昨天外圍沉降影響，中部有明顯高溫，今天中南部內陸、桃園及台北仍有35至36度高溫，花東30至31度，明後天北部及金門高溫會更明顯。

另外，颱風外圍環流影響，今天上午基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，從12日0時至今天上午8時屏東縣大漢山雨量已達656毫米、花蓮縣豐南388.5毫米、台東縣利嘉林道360.5毫米、高雄市南天池263毫米；蘭嶼、綠島則有17級以上強陣風，東吉島也有13級、台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北、日月潭10級。