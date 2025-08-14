快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

▲楊柳颱風今晨五點解除陸警。（圖／中央氣象署）
記者葉國吏／綜合報導
楊柳颱風快閃離台，今天清晨五點解除陸警、預估八點半解除海警。不過今天仍有部分地區、學校停班課，《ETtoday東森新媒體》整理今（14）日停班停課資訊，讓讀者能夠快速掌握。
▲14日停班課地區。（圖／人事行政總處）
高雄市
桃源區拉芙蘭里:今天停止上班、停止上課。
桃源區梅山里:今天停止上班、停止上課。
桃源區復興里:今天停止上班、停止上課。
屏東縣
春日鄉士文村:今天停止上班、停止上課。
滿州鄉:今天停止上班、停止上課。
台東縣
海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村:今天停止上班、停止上課。
台東縣立大王國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立四維幼兒園:今天照常上班、停止上課。
台東縣立卑南國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立東海國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立初鹿國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立新生國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立豐田國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣達仁鄉土坂國民小學:今天照常上班、停止上課。
台東縣綠島郷公館國民小學:今天照常上班、停止上課。
台東縣關山鎮關山國民小學:今天照常上班、停止上課。
金門縣
今天上午停止上班、停止上課。
讀者迴響