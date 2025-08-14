　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／楊柳陸警解除　今4縣市部分地區停班課、10校停課

▲▼楊柳颱風海警。（圖／中央氣象署）

▲楊柳颱風今晨五點解除陸警。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

楊柳颱風快閃離台，今天清晨五點解除陸警、預估八點半解除海警。不過今天仍有部分地區、學校停班課，《ETtoday東森新媒體》整理今（14）日停班停課資訊，讓讀者能夠快速掌握。

▲▼14日停班課地區。（圖／人事行政總處）

▲14日停班課地區。（圖／人事行政總處）

高雄市
桃源區拉芙蘭里:今天停止上班、停止上課。
桃源區梅山里:今天停止上班、停止上課。
桃源區復興里:今天停止上班、停止上課。

屏東縣
春日鄉士文村:今天停止上班、停止上課。
滿州鄉:今天停止上班、停止上課。

台東縣
海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村:今天停止上班、停止上課。
台東縣立大王國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立四維幼兒園:今天照常上班、停止上課。
台東縣立卑南國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立東海國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立初鹿國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立新生國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣立豐田國民中學:今天照常上班、停止上課。
台東縣達仁鄉土坂國民小學:今天照常上班、停止上課。
台東縣綠島郷公館國民小學:今天照常上班、停止上課。
台東縣關山鎮關山國民小學:今天照常上班、停止上課。

金門縣
今天上午停止上班、停止上課。

08/12 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

第11號「楊柳」颱風昨天（13日）下午登陸台灣，並在3小時內穿越出海，一路上速度快、維持強度，後於深夜減弱為輕度颱風，今天（14日）凌晨0時許再度登陸福建漳浦地區，中央氣象署已經解除台灣本島陸上警報。中國氣象局觀測，登陸時楊柳已經從颱風轉為強熱帶風暴級，近中心最大風速仍有每秒30公尺。

楊柳颱風

