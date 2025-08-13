　
獨／鷹架開始拆了！台中新光三越全館重新盤點　最新修復進度曝

▲台中新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中新光三越外牆鷹架已開始拆除，也預告復業日子已經越來越近。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

新光三越台中中港店全力拚9月底復業，據悉，台北總部已經下達9月底先辦感謝慶，之後周年慶預購及正檔接棒。但拚復業、顧員工生計，也不忘顧安全，新光三越近期除已經開始拆卸外牆鷹架，館方也釋出修復工作新進度，強調針對全館軟硬體設備，進行系統性的盤點，以及優化提升安全性的規劃，包含電力、消防、天然氣等也進行全館檢視。

根據新光三越規劃，9月中旬將分樓層開始陸續進貨，9月底感謝祭登場，10月初壓軸大檔周年慶預購接棒、最後是10月中周年慶正檔活動開打。消費者期待新光三越盡速復業，但內心對安全的疑慮是否消弭，願意重新走進百貨也成一大關鍵。館方深知此情況，在修復過程中採取全館盤點檢視，希望提供市民、消費者、廠商和所有從業人員安全無虞的環境。

新光三越表示，已積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業工程。同時，針對全館軟硬體設備，進行系統性的盤點，包含電力系統、消防系統、廚房系統、弱電、天然氣系統與給排汙水系統等六大系統管理，與高低壓設備、警報/滅火/避難排煙設備、排油煙處理設備、空調/電力/照明自動控制設備、天然氣安全遮斷及偵漏設備、給排水幫浦設備，電梯/電扶梯設備等七大安全設備。

新光三越強調，專業工程單位實際探勘遍佈全館各項設備裝置，包括總長超過915米的全館消防排煙管線、超過3000處偵煙／偵漏設備，超過700處電力匯流排檢查點，多達9項消防設施以及全店22部升降梯與56部電扶梯，館外檢查超過1萬平方公尺的外牆帷幕等，檢視不限於受損樓層而是全館，全面盤點軟硬體設備更新提升，以開設新店舖的嚴謹態度重新打造店鋪。

08/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【禮物反應兩樣情】阿嬤淡定微笑　狗激動炸裂狂奔XD

關鍵字：

新光三越台中氣爆復業

讀者迴響

