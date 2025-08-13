媽媽遺物玉墜項鍊掉了...她沒發現　台中暖警花3hrs找到人

▲台中一名劉女在洗衣店掉了母親遺物、一條玉墜項鍊。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名劉女前往一間自助洗衣店時，不慎從口袋中掉出一條玉墜項鍊，被自己踩過仍沒發現，約10分鐘後，另名羅姓女子撿到後送往派出所，員警調閱了3小時監視器，還以車追人，才成功聯繫到失主劉女，劉女起初還半信半疑，以為是詐騙集團打來，最終看到玉墜時，哽咽地說是母親的遺物，幸好找回。

豐原警分局合作所員警張存馥9日上午接獲報案，一名羅女（68歲）自稱在大明路一間自助洗衣店，拾得一條玉墜項鍊。張員趕緊聯繫店家，協助調閱監視器畫面，花費了將近3小時，才逐一比對，查到失主車牌，並且成功聯繫到一名劉女（54歲）。

▲▼員警花了3小時，比對車牌，才找到失主劉女。（圖／記者許權毅翻攝）



劉女接到警察來電，還以為自己遇到了詐騙集團，但心想，詐騙集團怎麼會知道自己掉了項鍊？才前往合作派出所確定。劉女看見張員拿出玉墜項鍊，語帶哽咽地說：「這是我媽媽留下的珍貴遺物，價值5萬，一直小心保管，平常也不敢戴在脖子上，沒想到還是掉了，根本不敢想像該怎麼找回來，真的會『哭死』！」

劉女也感謝警方跟協助送至派出所的羅女，感謝眾人幫忙找回失物。合作所長黃光宏呼籲，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免憾事發生，民眾如有拾得遺失物，請盡快送至警察機關或是管理單位，以避免觸法。