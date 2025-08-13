台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

▲陳男兩度帶少女北上，分別入住台北車站與西門町的旅館。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名陳姓男子涉嫌多年與國中少女發生性行為並拍攝影像，遭檢方依多項罪名起訴。未料案件尚在審理，陳男卻於8月初突然身亡，台中地方法院依刑事訴訟法規定裁定不受理，惟此判決仍可提起上訴。

根據判決書內容，陳男於2021年7月認識當時未滿14歲的少女小芳（化名），明知對方年齡未符合法定性交年齡，仍自同年8月至2022年10月間，在台中住處多次與她發生性行為，共計10次，並在過程中於小芳同意下拍攝7段性影像。

檢方並指，陳男期間兩度帶小芳北上，分別入住台北車站與西門町的旅館，各再發生至少一次性行為。

至2022年10月底，小芳已年滿14歲，但陳男仍在2024年2月前於台中住處與她發生性行為15次，並拍攝2部性影像。檢方認定其行為已構成刑法對14歲以上未滿16歲少女性交罪，以及違反《兒童及少年性剝削防制條例》拍攝少年性影像罪，因此提起公訴。

然而，法院在審理中查明，陳男已於2025年8月4日因不明原因死亡，戶籍資料與法院紀錄均證實此事。依刑事訴訟法規定，被告死亡時可不經言詞辯論，直接判決不受理，法院遂終止本案審理。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。