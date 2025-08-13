　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞女大生來回移動致死！公車司機跳針「只看到手」　法官回一句

▲▼東海女大生。（圖／記者許權毅攝）

▲巨業客運施姓司機輾死東海女大生，今日開庭仍說自己只看到手，就往前移動車輛。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

東海女大生遭巨業客運輾死案今日首度開庭。施姓司機雖認了檢方起訴的過失致死罪，但被害家屬林母希望變更法條，改用殺人罪審理。法官問施男為何上下車、為何移動車子？他只重複一貫說法「只看到手」，法官忍不住說：「重點是頭啊！你沒看到頭就動，這也是家屬為什麼不能接受。」

林母委任律師劉建志針對適用法條表示意見，認為依卷內事證，施男除了第一次撞擊，有2次向前駛行為，最後也有倒車。根據法醫師鑑定報告，認定林女第一次受輾壓後還有血壓跟呼吸，解剖報告也認為，林女被撞擊當下還活著，客觀足以說明，林女在2、3、4次撞擊輾壓時，被害人「還是活生生的人」，也是殺人行為的對象。

▲▼東海女大生。（圖／記者許權毅攝）

▲林母律師劉建志提出變更法條。（圖／記者許權毅攝）

劉建志說，被告施男說自己移車是為了怕傷害到林女，如果林女遭第一次輾壓已死亡，那麼施男是怕傷到誰呢？施男既說無法看清楚車底情況，同時間又移動16噸的公車，無疑壓死被害人，不是大客車駕駛會做的事，請求變更法條為殺人不確定故意。

施男辯護律師周仲鼎認為，被告跟死者完全不認識，並沒有動機，且事發第一時間，施男是想著有無急救可能，才快點移動車輛避免輾到林女。本案告訴人所質疑，均有檢方詳細勘驗，甚至以道具人多處模擬，仍無法得出有故意殺人，應該是過失致死，無變更法條必要。

▲▼東海女大生,媽媽,司機。（圖／記者許權毅攝）

▲受命法官陳怡珊也詢問施男（淺藍衣者）當時移動車輛用意。（圖／記者許權毅攝）

法官陳怡珊也詢問施男，當下下車查看後為何又上車移動車子？施男說自己看到一隻手，盡量看能不能夠閃過。陳追問，「知道身體確實位置嗎？」施男說自己只看到手，沒看到頭。

陳怡珊問，不知道頭的位置，那該如何知道要往前還是往後？要如何排除不會壓到頭的可能性？施男仍說，因為只看到手，後退就會壓到手，陳怡珊追問「那頭呢？」施男無從解釋。陳強調，「這就是家屬為何不能接受啊！重點是頭啊，你都沒有去看他其他部位嗎？」

針對本案爭點，是否改用殺人罪審理。檢方則認為，殺人罪已在偵查後予以不起訴處分，但尊重家屬，合議庭審酌有無必要性後，若有，會再表示意見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫
趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過
桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家
快訊／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲
恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻
檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了
核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

楊柳釀鹽水等區逾2萬戶停電　台電調派147人緊急搶修

中橫靳珩隧道西口水瀑夾帶塊石難清除！估14日上午10時搶通

恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻

「神說」陳建安非法吸金45億！現金塞爆鐵櫃　全台3千人受害

遭吳子嘉誣「買疫苗A了1億美元」　陳時中作證槓律師：這是污衊

颱風天出事了！高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

楊柳釀鹽水等區逾2萬戶停電　台電調派147人緊急搶修

中橫靳珩隧道西口水瀑夾帶塊石難清除！估14日上午10時搶通

恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻

「神說」陳建安非法吸金45億！現金塞爆鐵櫃　全台3千人受害

遭吳子嘉誣「買疫苗A了1億美元」　陳時中作證槓律師：這是污衊

颱風天出事了！高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

颱風楊柳風雨影響南部　統一獅、台鋼雄鷹留宿北部一晚再南下

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

中信銀科技創新積極防詐！打造安全金融環境　獲表揚「積極投入防詐之金融機構」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

社會熱門新聞

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

即／台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

4姊妹全賣妓女戶！她聲請拒養老父遭駁回

網紅律師「仙塔」東山再起！　美女律師加入超吸睛

萬華泰國餐廳樓上是淫窟！警突襲逮18泰妹

楊柳襲台東掀翻鐵皮車庫畫面曝！

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生驚見男屍掛樹林

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

即／高雄又有路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

即／樹林男騎機車闖紅燈　撞上轎車噴飛不治

更多熱門

相關新聞

東海女大生遭輾案首開庭　母暴哭提殺人罪審理

東海女大生遭輾案首開庭　母暴哭提殺人罪審理

台中市林姓東海女大生去年遭一輛巨業客運撞輾死亡，全案依過失致死罪起訴，案件今日首次開庭，林母律師要求變更法條，改以殺人罪審理。林母當庭大哭，說女兒是愛漂亮的女生，但整個臉被輪胎輾過，走的時候臉還是歪的，車子來回輾壓算過失嗎？「我覺得很故意，就是包準你一定死，施男說只看到手就移動，難道是神嗎？沒看到頭在哪就動車子。」

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

羅智強控「東廠查水表」　北檢：民眾告發

羅智強控「東廠查水表」　北檢：民眾告發

柯文哲暴走後引用他名言！管中閔8字發聲

柯文哲暴走後引用他名言！管中閔8字發聲

遏止家暴凶殺案　最高檢建請科技監控

遏止家暴凶殺案　最高檢建請科技監控

關鍵字：

東海女大生開庭殺人巨業客運輾壓過失公車

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面