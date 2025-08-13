撞女大生來回移動致死！公車司機跳針「只看到手」　法官回一句

▲巨業客運施姓司機輾死東海女大生，今日開庭仍說自己只看到手，就往前移動車輛。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

東海女大生遭巨業客運輾死案今日首度開庭。施姓司機雖認了檢方起訴的過失致死罪，但被害家屬林母希望變更法條，改用殺人罪審理。法官問施男為何上下車、為何移動車子？他只重複一貫說法「只看到手」，法官忍不住說：「重點是頭啊！你沒看到頭就動，這也是家屬為什麼不能接受。」

林母委任律師劉建志針對適用法條表示意見，認為依卷內事證，施男除了第一次撞擊，有2次向前駛行為，最後也有倒車。根據法醫師鑑定報告，認定林女第一次受輾壓後還有血壓跟呼吸，解剖報告也認為，林女被撞擊當下還活著，客觀足以說明，林女在2、3、4次撞擊輾壓時，被害人「還是活生生的人」，也是殺人行為的對象。

▲林母律師劉建志提出變更法條。（圖／記者許權毅攝）



劉建志說，被告施男說自己移車是為了怕傷害到林女，如果林女遭第一次輾壓已死亡，那麼施男是怕傷到誰呢？施男既說無法看清楚車底情況，同時間又移動16噸的公車，無疑壓死被害人，不是大客車駕駛會做的事，請求變更法條為殺人不確定故意。

施男辯護律師周仲鼎認為，被告跟死者完全不認識，並沒有動機，且事發第一時間，施男是想著有無急救可能，才快點移動車輛避免輾到林女。本案告訴人所質疑，均有檢方詳細勘驗，甚至以道具人多處模擬，仍無法得出有故意殺人，應該是過失致死，無變更法條必要。

▲受命法官陳怡珊也詢問施男（淺藍衣者）當時移動車輛用意。（圖／記者許權毅攝）



法官陳怡珊也詢問施男，當下下車查看後為何又上車移動車子？施男說自己看到一隻手，盡量看能不能夠閃過。陳追問，「知道身體確實位置嗎？」施男說自己只看到手，沒看到頭。

陳怡珊問，不知道頭的位置，那該如何知道要往前還是往後？要如何排除不會壓到頭的可能性？施男仍說，因為只看到手，後退就會壓到手，陳怡珊追問「那頭呢？」施男無從解釋。陳強調，「這就是家屬為何不能接受啊！重點是頭啊，你都沒有去看他其他部位嗎？」

針對本案爭點，是否改用殺人罪審理。檢方則認為，殺人罪已在偵查後予以不起訴處分，但尊重家屬，合議庭審酌有無必要性後，若有，會再表示意見。