社會 社會焦點 保障人權

家暴兇殺案頻傳　最高檢建請科技監控施暴者並主動示警被害人

▲▼電子腳鐐,科技監控設備。（圖／記者吳銘峯攝）

▲針對家暴兇殺案件頻傳，最高檢察署建議，家暴保護令需配合科技監控。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

家暴兇殺案件頻傳！上月初新北市謝姓男子當街殺妻及小姨子、上月下旬台北市劉姓男子信義區殺害前女友、前兩日嘉義縣黃姓妻子殺夫，引發社會大眾高度關切。最高檢察署8日發出聲明，建請法院核發保護令時，也同步對施暴者科技監控，還要「主動示警被害人」，降低受害風險。

有鑑於此類家暴兇殺案件引發社會關注，立法院於本月6日邀集衛福部、司法院、內政部警政署等相關單位，進行專題報告。其中最高檢察署指出，實務上，家暴加害人熟知「被害人」日常作息，一旦衝突產生，侵害即難以遏止。

最高檢根據研究指出，當「被害人」試圖求助、掙脫、聲請保護令時，加害人受到刺激，使「被害人」人身安全遭遇更大威脅。因此，法院若於核發保護令時，對高風險家暴個案輔以科技設備監控，即時掌握加害人動態，一旦加害人接近「被害人」或進入特定區域時，即觸發示警通知，就能達到防止危害發生之效果。

最高檢也舉出其他各國的措施，西班牙的監控方式係「雙邊進行」，亦即加害人及「被害人」均攜帶科技監控設備追蹤定位。一旦加害人接近「被害人」之住家或「被害人」所攜帶的發射設備時，將會主動發出警示，警告加害人遠離該區域。而在受害者端，亦攜帶具有GPS及3G功能之手機，可以追蹤加害人之位置，若加害人接近所設置之禁區範圍，「被害人」持有之設備亦將發出含聲音及燈光之警告，同時亦通知監控中心加害人接近，如加害人過於接近時，可以透過該設備之緊急按鈕發出求救信號，在沒有手機信號的情況下也能發出警報。法國於2020年也針對此狀況立法實施，其制度也與西班牙制度相仿。

▲▼最高檢察署擷取2020年9月29日公視新聞網資料畫面/法國電子監控載具、西班牙監控載具。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署擷取2020年9月29日公視新聞網資料畫面，西班牙監控載具。（圖／最高檢察署提供）

最高檢建議，面對家庭暴力，國家應做好保護「被害人」生命與尊嚴的努力。唯有積極結合科技力量與跨部門合作，建構有效防護網，方能真正落實對「被害人」生命安全的保障。

最高檢認為，有鑑於目前災防告警系統在國內已經相當成熟，並為國人所熟悉運用。主管機關應可規劃善用科技設備，對於高風險家暴案件加害人、「被害人」進行動態行蹤掌握，建置「主動示警被害人」措施，比照類似災防告警即時通知系統，於加害人違反保護令接近「被害人」或禁止接近區域時，對「被害人」發送示警通知，強化預防功能，確保「被害人」實質安全，提升保護令實效，防止憾事發生。

▼最高檢察署擷取2020年9月29日公視新聞網資料畫面，法國電子監控載具。（圖／最高檢察署提供）

▲▼最高檢察署擷取2020年9月29日公視新聞網資料畫面/法國電子監控載具、西班牙監控載具。（圖／最高檢察署提供）

