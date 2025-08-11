載孫遭貨車撞飛「阿嬤卡車底」1死1重傷　驚悚瞬間曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市今天（11日）下午發生一起驚悚死亡車禍！一名65歲的阿嬤騎機車載著14歲的愛孫左轉，遭到小貨車猛烈撞擊，連人帶車雙雙噴飛落地，再遭捲入車底，阿嬤當場失去生命跡象送醫急救不治。14歲的愛孫則身體遭車輪輾過，頭部與四肢擦挫傷送醫急救。詳細肇因尚待釐清。

▲阿嬤騎機車載孫子左轉遭對向貨車猛烈撞擊釀1死1傷。（圖／民眾提供）

警方調閱監視器影像，發現當時身穿紅色上衣的阿嬤騎機車，後座載著孫子正左轉萬年路三段與三民街路口，貨車從對向疾駛逼近，將2人撞飛，阿嬤與機車卡在車底，孫子則遭車輪輾過，畫面相當駭人。

消防局下午2點多接獲報案後迅速抵達現場展開救援，使用氣動式頂舉袋與油壓器材將貨車撐高，成功將受困的阿嬤救出。阿嬤傷重，全身多處骨折、腹部紅腫瘀血，臉部更有嚴重撕裂傷已經失去呼吸心跳，救護人員立即施以CPR等緊急處置，火速送往員榮醫院急救。

坐在機車後座的14歲少年賴姓乘客意識清醒，但臉部血腫、四肢多處擦挫傷，經清理傷口與包紮後送往員基醫院治療。貨車駕駛與副駕駛則無明顯外傷，現場拒絕送醫。

員榮醫院急診處表示，65歲的阿嬤於三點十分到院時，已經沒有生命跡象，四肢有明顯外傷，左手右腳變形、骨折，並有氣胸血胸，腹部大出血，急救半小時後仍宣告不治。警方初步調查，小貨車駕駛則未依規定減速、阿嬤騎機車左轉時，未禮讓對向直行的小貨車，詳細肇責仍待後續調查釐清。