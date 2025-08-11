羅智強控「東廠查水表」　北檢回應了：民眾告發違反《選罷法》

▲民眾拍照檢舉台北客運公車在罷免投票日張貼反罷廣告涉嫌違反《選罷法》。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委羅智強11日指控，台北地檢署發函台北客運，要求提供公車外的「不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上，羅智強質疑北檢在惡霸失敗後查水表。北檢對此澄清表示，本案是因民眾拍照檢舉後，檢察官為釐清事實而函調相關資料，絕非所謂「查水表」，請外界勿過度揣測。

北檢表示，有民眾告發在7月26日，全台首波大罷免投開票日，在台北市看到有公車車身上張貼「不同意罷免」廣告，疑似《公職人員選舉罷免法》中，任何人在投票當日都不能從事競選、助選或罷免活動的規定，案件依程序分案後，承辦檢察官為調查證據需要，依法向臺北客運公司函調相關資料。

這起《選罷法》案件之所以曝光，是因為羅智強11日中午在臉書一張台北地檢署函文，顯示北檢要求台北客運公司在1周內說明，EAL-5119號公車上的廣告來源，羅智強在貼文中直呼「東廠來了！」「這反罷免的公車廣告，就是我委託的，怎麼了，犯法？」羅智強說，「我自首，歡迎來抓人」，「罷團的公車廣告，要不要也查一下？」「『大惡罷，大失敗』沒關係，賴清德還是可以『大檢調，查水表』」。