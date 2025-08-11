　
社會 社會焦點 保障人權

羅智強控「東廠查水表」　北檢回應了：民眾告發違反《選罷法》

▲▼羅智強11日秀出台北地檢署給台北客運的函文，寫明提供車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的｢不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上的資料。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲民眾拍照檢舉台北客運公車在罷免投票日張貼反罷廣告涉嫌違反《選罷法》。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委羅智強11日指控，台北地檢署發函台北客運，要求提供公車外的「不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上，羅智強質疑北檢在惡霸失敗後查水表。北檢對此澄清表示，本案是因民眾拍照檢舉後，檢察官為釐清事實而函調相關資料，絕非所謂「查水表」，請外界勿過度揣測。

北檢表示，有民眾告發在7月26日，全台首波大罷免投開票日，在台北市看到有公車車身上張貼「不同意罷免」廣告，疑似《公職人員選舉罷免法》中，任何人在投票當日都不能從事競選、助選或罷免活動的規定，案件依程序分案後，承辦檢察官為調查證據需要，依法向臺北客運公司函調相關資料。

這起《選罷法》案件之所以曝光，是因為羅智強11日中午在臉書一張台北地檢署函文，顯示北檢要求台北客運公司在1周內說明，EAL-5119號公車上的廣告來源，羅智強在貼文中直呼「東廠來了！」「這反罷免的公車廣告，就是我委託的，怎麼了，犯法？」羅智強說，「我自首，歡迎來抓人」，「罷團的公車廣告，要不要也查一下？」「『大惡罷，大失敗』沒關係，賴清德還是可以『大檢調，查水表』」。

08/10 全台詐欺最新數據

ET快訊
楊柳路徑南調　北台灣明雨勢、風力明顯增大
快訊／疑遭保母施虐！新莊8個月大嬰「頭部重創」　昏迷搶救中
楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢
鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列
快訊／柯文哲、應曉薇確定繼續關！　高院駁回2人抗告原因曝
快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜
勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已3397人
「5F自拍」遭封網下架！　3男收押
泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未

相關新聞

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

國民黨立委羅智強今（11日）秀出台北地檢署給台北客運的函文，寫明提供車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的｢不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上的資料。羅智強表示，就是他委託的，怎麼了，犯法？只准罷團登公車廣告罷免他，不准他登公車廣告反惡罷？大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？

羅智強捐50萬助823核三延役公投！　藍白合辦北高2場說明會

羅智強捐50萬助823核三延役公投！　藍白合辦北高2場說明會

收購郭董連署書　彰化縣議會前秘書等4人獲緩刑

收購郭董連署書　彰化縣議會前秘書等4人獲緩刑

公車司機不滿騎士擋路　廣播「等著收罰單」！

公車司機不滿騎士擋路　廣播「等著收罰單」！

愛笑狗跳上公車冒險　熱心乘客陪坐車找主人

愛笑狗跳上公車冒險　熱心乘客陪坐車找主人

反罷免廣告羅智強選罷法公車

