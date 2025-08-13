　
社會 社會焦點 保障人權

東海女大生遭輾案首開庭！母暴哭：女兒臉是歪的...提殺人罪審理

記者許權毅／台中報導

台中市林姓東海女大生去年遭一輛巨業客運撞輾死亡，全案依過失致死罪起訴，案件今日首次開庭，林母律師要求變更法條，改以殺人罪審理。林母當庭大哭，說女兒是愛漂亮的女生，但整個臉被輪胎輾過，走的時候臉還是歪的，車子來回輾壓算過失嗎？「我覺得很故意，就是包準你一定死，施男說只看到手就移動，難道是神嗎？沒看到頭在哪就動車子。」

▲▼東海女大生,媽媽,司機。（圖／記者許權毅攝）

▲台中東海女大生遭巨業客運輾死案今日首開庭，林母（灰衣）離開時，施姓客運司機（後方藍衣戴口罩）想上前溝通被拒絕。（圖／記者許權毅攝）

去年9月22日21時13分，施男駕駛巨業客運公車沿中區綠川東街直行，在中山路口時左轉，車頭撞擊正在穿越馬路的林姓女大生與王姓學姐，施男發現後下車查看，發現王女坐在公車右前車頭，林女左手露出在右前車輪後側，施男稱為了避免輾壓林女，才又上車往前微微開，王女發現林女又被壓到，大呼停車，並指揮施男退後停車，結果輪胎又壓中林女的頭胸部，林女重傷死亡。

▲林姓東海女大生當時跟王姓學姐走在斑馬線，卻遭施男撞死。（圖／ETtoday資料照）

施男向檢方說，自己會往前開，是為了盡量閃避，避免進一步傷害，檢方認為並非全然無據，全案僅依過失致死罪起訴，並非殺人罪。

案件今日首度開庭，施男坦承過失致死罪，並說自己「知道錯了」。施男辯護律師周仲鼎說，施男深感悔悟，希望可以商談和解，施男符合自首要件，應減刑。

▲▼東海女大生,媽媽,司機。（圖／記者許權毅攝）

▲施男委任律師周仲鼎替一旁施男發言，表示對家屬表示歉意，檢方起訴內容均認罪。（圖／記者許權毅攝）

林母委任律師指出，依卷內事證可知，施男車輛完全靜止後，有2次向前行駛，以及倒車行為，再依據法醫師鑑定報告，可知林女第一次遭輾壓後，仍有血壓、呼吸，撞擊後第一時間仍活著，是活生生的人，是殺人行為的對象。施男辯稱移車是怕傷害，如果知道撞擊當下林女已死，那又是怕傷害到誰？請求變更法條為殺人罪，且為故意程度。

▲▼東海女大生,媽媽,司機。（圖／記者許權毅攝）

▲林母無法接受該案僅用過失致死罪起訴，提出變更法條。（圖／記者許權毅攝）

法官陳怡珊問施男，第一時間下車查看，又上車的用意為何？施男說自己有看到一隻手，希望盡量閃過她。陳怡珊追問，那有看到頭部在哪嗎？知道位置嗎？施男都說自己不知道，因為看到手在輪胎後方，才會往前移動。

陳怡珊也提高音量說，「你連頭部都不知道在哪，這就是家屬為什麼不能接受啊！你都講一樣的沒錯，你要閃，但是重點是頭啊！」施也僅跳針說，只知道手在後面，沒看到其他部位。

林母表示意見時淚崩大哭說：「我想說的是，我女兒走的時候臉都是歪的，這個叫『過失』我不能接受，我女兒是整個被輾過，我沒什麼開車經驗都知道，撞到要下車查看整個狀況，連一隻貓、一隻狗你都會看，你竟然說只看到手，你是誰嗎？是不是大車隨意輾壓都可以算過失？她是一個女生她多愛漂亮...。」

林母庭後受訪也說，不是要施男判多重，但施男上車後來來回回輾壓，為什麼算是過失？「應該給我們一個合理的交代。難道撞到人，都不用確切看好人的位置嗎？這真的很故意，就是輾壓要到包準一定死。」

林母悲痛地說，「女兒的死相很難看，不是因為手被輾過而死掉，整個臉都是輪胎痕，怎麼可能覺得他是非故意的？有這種歪理嗎？」

經陳怡珊詢問，雙方有調解意願，至於是否變更法條，要待合議庭評估是否有調查必要。檢方也說，尊重訴訟參與人，請鈞院審酌。

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

