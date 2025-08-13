睜眼看到巴西搶匪拿槍　全車「唯一」陸籍遊客搭深夜巴士驚魂

▲大陸女遊客巴西乘坐夜間大巴遭劫，警方及時趕到 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

一名大陸遊客前往巴西遇到強匪事件。事件發生於當地時間8月9日凌晨，一輛載有39名遊客的州際旅遊大巴，遭遇持槍劫匪攔截。劫案中「唯一」的大陸乘客劉女士經歷30分鐘驚魂，甚至被槍指著頭，自己以為要死了，還好警方及時趕來，有如警匪片劇情重獲新生。

陸媒《紅星新聞》報導，該起間發生在巴西當地時間8月9日凌晨，一輛載有39名乘客的州際旅遊大巴車，行駛於巴西巴拉那州伊瓜蘇至聖保羅路線時，在阿拉蓬加斯和曼達瓜里之間的PR-444公路上遭遇了持槍搶劫。大陸遊客劉女士是車上「唯一」的中國乘客。回憶起當天被劫持的經歷，至今仍心有餘悸。

劉女士原計劃進行一次為期數周的南美深度旅行。7月15日從大陸出發後，她先後遊覽墨西哥與智利，8月4日入境巴西，遊玩了里約與聖保羅。8月7日，她搭乘旅遊大巴前往伊瓜蘇，隔日啟程返回，沒想到回程途中竟遭遇持槍劫匪。

當時，她特地挑選豪華雙層臥鋪大巴上，車上共有39名乘客，自己車上「唯一」的中國人。事發當晚，她在一層臥鋪區熟睡，約凌晨0時30分，被突如其來的呵斥聲驚醒。

睜眼的一瞬間，劉女士看到一名身穿防彈衣、頭戴黑色面罩的男子，用手電筒與槍指著她，大聲喝令。雖聽不懂對方語言，但她立刻舉起雙手，表示不反抗。趁著搶匪不注意，把主要手機藏起來，信用卡收在側邊角落，只交出備用機和一些零錢，搶匪甚至不相信還搜刮她包包。

劉女士回憶，身旁的一位當地女性主動把自己的手機交給了看守這層的劫匪，並示意劉女士也交出手機，「我當時非常害怕，以為自己就要『交代』在這裡了，我偷偷用英語問她，我們會不會有危險，她讓我不要動，也別說話。」

其間，劉女士看到，這名當地女性還與劫匪進行了一些交談，「剛開始感覺劫匪語氣很凶惡，但後來她跟那個劫匪說話的感覺，劫匪顯得很鬆弛，不是劍拔弩張的感覺。」

最後，閃著警燈的警車出現，持衝鋒槍的警員衝入現場，現場乘客才意識到救援已到。一名會說英語的乘客告訴劉女士，「你安全了。」

警方迅速找回被搶物品，將乘客手機歸還，大部分行李也在路邊草叢中被尋回。凌晨3時，大巴重新啟程前往聖保羅，劉女士確認自己的物品未遺失。從當地媒體得知，劫匪駕駛一輛銀色越野車，假扮警察攔車搶劫，還好沒得逞。

經過了如此驚險的一次經歷後，劉女士提醒有前往南美旅遊計劃的網友，「找個靠譜的旅行社報團。」此外，劉女士還建議遊客們最好多帶一個備用手機，避免手機遺失之後，與外界斷聯；隨身不要攜帶過多現金；天黑之後，盡量不要出門。