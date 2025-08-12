　
社會 社會焦點 保障人權

5萬冷氣貨款喬不攏　高雄男遭合夥人軟禁！警破門噴辣椒水逮人

▲▼警方持鐵撬試圖撬開鐵門，趁隙抓住黃男，並對他噴灑辣椒水，最終成功將他制伏。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方持鐵撬試圖撬開鐵門，趁隙抓住黃男並對他噴灑辣椒水，最終成功將他制伏。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區昨（11）日晚間發生一起軟禁事件。一名于姓男子因與工作合夥人黃姓男子發生貨款糾紛，遭到黃男限制行動。警方接獲報案後，利用手機定位找出于男位置，歷經1個多小時的僵持，最終破門並使用辣椒水，成功將黃男制伏並逮捕。

據了解，43歲的黃姓男子與27歲的于姓男子為冷氣裝修的合夥人。因于男積欠黃男約5萬元貨款，兩人於11日晚間在黃男住處協商，但因談判不順，黃男情緒激動將鐵門拉下，不允許于男離開。

因于男遲遲未歸，家人擔心他的安危，於是利用手機定位後報警求助。警方於 今(12日)凌晨2時許，根據定位趕到小港區港壽街的黃男住處。警方到場後，發現黃男在4樓陽台情緒激動，拒絕開門配合，雙方僵持了1個多小時。為了確保于男的人身安全，警方決定採取行動，持鐵撬試圖撬開鐵門。

▲▼警方持鐵撬試圖撬開鐵門，趁隙抓住黃男，並對他噴灑辣椒水，最終成功將他制伏。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃男聽到撬門聲後衝下樓，于男也趁機逃脫，兩人發生拉扯。員警抓住機會，從撬開的門縫中抓住黃男，並對他噴灑辣椒水，最終成功將其制伏。在拉扯過程中，于男受輕微擦傷，並無大礙。

警方訊後，將黃男依涉嫌妨害自由、傷害及恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

5萬冷氣貨款喬不攏　高雄男遭合夥人軟禁！警破門噴辣椒水逮人

