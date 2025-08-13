　
政治

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝12日質詢時被問到「屏東恆春半島民眾，有高達75%居民贊成核三延役」，竟稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持」，引起朝野痛批。民進黨立委王世堅今（13日）受訪時也怒斥，郭智輝言論非常可惡，傲慢無知、自以為是，怎麼可以用一點點補助金當合法使用的藉口跟遮羞布？如果給回饋金一切就可以合理使用，那還得了？比方說焚化爐、污水處理廠等等，難道民眾可以不要回饋金、集資請政府拔回去嗎？請郭智輝做一天和尚敲一天鐘，「好不容易說你進步，結果死性不改！」

▲▼民進黨立委王世堅受訪（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪（圖／記者杜冠霖攝）

針對郭智輝的回應，身為民進黨籍的屏東縣長周春米也說，「郭智輝部長，你錯了！」她說，恆春半島的居民，四十年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災，聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。她認為，部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

王世堅也痛批，郭智輝的言論實在非常不妥、很可惡啦！屏東鄉親也可以跟政府講，「不用給這個錢，鄉親集資給政府錢把核電廠拆走」，可以這樣說嗎？怎麼可以用一點點補助金當合法使用的藉口跟遮羞布？這是屏東人30年來的痛，周春米縣長講得很好啊！婉轉告訴郭智輝不要亂說話。

王世堅批評，這幾個禮拜才誇郭智輝進步，誇完馬上出這莫名其妙的狀況，凸顯郭智輝心中權力傲慢，完全不了解地方心聲跟國人對核電的憂慮，郭智輝傲慢無知、自以為是，想說給錢了事，是這樣嗎？屏東鄉親跟全體國人一樣，會很理性看待核電廠，不需要郭智輝亂講這些。

王世堅直言，如果給回饋金一切就可以合理使用，那這還得了？比方說焚化爐、污水處理廠等等，全國22縣市那麼多鄰避設施，為何設爐、設廠時民眾會抗爭、希望政府承諾？所有對於環境保護、污染的爭執，都要就事論事，從沒有人提到錢，每個受害的地方都有骨氣，不是為那一丁點錢。

王世堅舉例，像大同區污水處理廠，難道在地5個里可以集資，不要回饋金，反而給政府錢，請政府把「這咖屎桶」拔回去？好不好？不要用那一點點錢糟蹋民眾、糟蹋地方，他支持周春米的講法，非常正確，請郭智輝做一天和尚敲一天鐘，不該講的話不要再輕易說出口，好不容易說你進步，結果死性不改！

屏東郭智輝王世堅經濟部核三延役民進黨

