823核三重啟公投　賴清德表態投不同意：重啟有「2必須、3原則」

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823核三重啟公投　賴清德表態投不同意：核電重啟有「2必須、3原則」

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（13日）舉行中常會，據轉述，會中除討論風災議題外，對於823核三重啟公投，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，核電廠是否重啟的議題，有「兩個必須」、「三個原則」，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」三個原則；他強調，核安是社會最大共識，在還沒有讓人民充分了解風險與成本的資訊之前，就進行核三重啟公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險去重啟，所以，823公投他會去投票，大家一起投下「不同意」票。

對於楊柳颱風來襲，賴清德表示，氣象署已經發佈海上陸上颱風警報，上午暴風圈已經接觸台灣、並從東部登陸。雖然颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶來強風豪雨，中央跟地方政府必須做好防救災整備，也要快速評估災損，盡速提供必要的援助。

賴清德提到，對於日前受丹娜絲颱風跟西南氣流豪雨影響的中南部災區，房屋損壞還沒有完成修復的弱勢受災戶，也請黨公職與地方政府配合，做好相關措施，確保民眾生命及財產安全。

另外，關於全球屈公病疫情持續加劇，賴清德指出，國內已有17例境外移入的病例，屈公病是透過病媒蚊傳染，為避免引發本土流行，政府要與國人共同努力，落實積水容器清除，維護居家環境整潔，做好防蚊措施，共同阻斷傳播鏈。

至於823核三重啟公投，賴清德表示，近來黨內同志、民進黨支持者以及社會大眾也在關心823公投的議題，在今年520時，他就曾經說過，核管法修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，政府也會秉持「三個原則」，審慎以對。

賴清德表示，第一個必須是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法。8月1日核安會已經預告了相關辦法的修正草案，預告期間到9月30日截止，待廣徵社會各界的意見後，再完成辦法的修訂。第二個必須是，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上週的公投電視發表會上，台電董事長曾文生也明確表達，《核管法》子法正式公告後，台電就會啟動自我安全檢查程序。

賴清德強調，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，「大家都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決」，他表示，在還沒經過安全檢驗程序， 讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，所以，「823公投我會去投票，我們一起投下不同意票」。

08/12 全台詐欺最新數據

