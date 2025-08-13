中颱楊柳觸陸「台東富岡漁港掀巨浪」現場畫面曝！蘭嶼人：停電ING

▲富岡漁港巨浪。（圖／翻攝自饒慶鈴FB）



記者施怡妏／綜合報導

楊柳颱風來襲，首當其衝的台東地區已在清晨迎來強風豪雨，蘭嶼、綠島也已出現17級以上強陣風，中央氣象署預估將於下午1時左右登陸台東，目前為花連及台東風雨最大的時候。台東縣長饒慶鈴發文，目前綠島、蘭嶼的風浪非常驚人，已測得14級陣風，富岡漁港也出現數十公尺高的巨浪。

台東縣長饒慶鈴在臉書發文，「楊柳颱風將帶來15-16級強陣風，請鄉親不要掉以輕心」，暴風圈已經接觸陸地，颱風眼相當清晰。饒慶鈴貼出許多段影片，可以看到強風吹襲市區，富岡漁港也出現數十公尺高的巨浪。

饒慶鈴表示，目前綠島、蘭嶼的風浪已相當驚人，實測最大陣風達14級，預計中午前後楊柳將在台東登陸。氣象資料顯示，台東山區降雨量可能達大豪雨等級，平地也有豪雨機率。她呼籲縣民在颱風侵襲期間切勿外出，確保人身安全，並做好各項防颱準備，以應對強風豪雨的威脅。

不少網友看了紛紛留言，祈禱台東一切平安，「希望颱風趕快遠離不要造成任何災難」、「風雨持續增強請大家不要外出」、「縣長辛苦了！各位工作人員都辛苦了」、「天佑台東！大家平安」、「願台東鄉親平安」、「這次颱風真的很強，好恐怖」、「目前東清村停電中」、「蘭嶼直面暴風雨，停水停電太刺激了」。