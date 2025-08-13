　
地方 地方焦點

楊柳颱風逼近　南市府全方位整備防災、441人預防性撤離

▲台南市府於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，社會局副局長葉誌明、水利局主任秘書黃信銓、秘書長尤天厚、民政局專門委員許慈倫、工務局副局長王建雄（左起）說明各局處應變措施。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，社會局副局長葉誌明、水利局主任秘書黃信銓、秘書長尤天厚、民政局專門委員許慈倫、工務局副局長王建雄（左起）說明各局處應變措施。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

楊柳颱風逐步逼近台灣，台南市政府13日上午在永華市政中心召開防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，邀集工務局、水利局、民政局、社會局等相關單位，向市民說明各項防颱措施與應變進度，展現市府全力防災、守護市民安全的決心。

尤天厚表示，市府已啟動緊急應變機制，超前部署防颱作業，並針對外界質疑的準備不足予以嚴正澄清。他強調，雖然天災難以完全掌控，但市府每逢颱風來襲前，皆落實規劃與應對，務求將災害衝擊降到最低。

工務局指出，目前已加強巡檢橋梁、工地及交通設施安全，完成路樹修剪、廣告物加固等作業，並整備88部搶災機具與258名搶災人員，啟動24小時搶修中心，並視情況實施13座橋梁及部分道路封閉。

水利局表示，全市513台移動式抽水機與66座抽水站已整備完成，並提前預佈504台移動抽水機，完成1840座水閘門檢查，滯洪池預洩降作業全面展開，同時備妥防水擋板3623片、砂包及防汛塊近23萬件分送至各區公所。

民政局說，已全面掌握潛勢區與弱勢族群名冊，並依預警分級進行撤離，截至上午10時，預防性撤離5區8里共441人，並規劃多元安置地點與物資。社會局補充，已啟動避難收容與物資整備，針對街友、獨居長者、行動不便及弱勢者加強訪視關懷，確保災害期間安全無虞。

南市府呼籲市民密切注意颱風動態，提前做好防災準備，並透過1999市民專線或「台南水情即時通」APP即時掌握最新災情與防災資訊，共同守護家園安全。

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課

