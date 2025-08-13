海巡全力防颱！嘉雲沿岸限制進入　無人機海陸空聯合巡查

▲颱風「楊柳」來襲，第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災，並出動無人機實施陸、海、空聯合巡查。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署已針對中度颱風「楊柳」發布海上及陸上颱風警報，暴風圈預計今（13）日持續擴大影響臺灣沿海地區。嘉義縣政府也自昨（12）日14時30分起，劃定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域，雲林縣政府亦自今（13）日08時起對沿海地區實施相同管制措施，海巡署隨即展開陸海空巡查。

海巡署中部分署第四岸巡隊自管制令發布後，立即全面進入防颱戒備，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務。自昨日起，已派遣25人次、15車次、1架次無人機，針對嘉義、雲林沿岸及港區實施陸、海、空聯合巡查，成功勸離116人。勤務過程除使用喊話器進行現場勸導外，並搭配無人機廣播實施科技輔勤，廣播內容以中英文雙語進行，確保外籍人士也能即時接收防災資訊，做到零死角宣導。

雖然目前沿海風浪尚未明顯增強，但颱風期間海象變化迅速，洶湧浪潮與強風具高度危險性，民眾切勿前往岸際觀浪、戲水或從事任何海域遊憩，以免發生意外並增加搜救風險。

第四岸巡隊提醒，颱風期間地方政府會針對高風險區域公告為警戒或管制範圍，這些區域禁止隨意進入，違規者將由海巡人員蒐證舉發並移送裁罰，最高可處新臺幣25萬元。呼籲大家務必遵守管制規定，保護自己，也減輕搜救單位的負擔。

民眾可多加利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP，即時掌握全臺海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域，並密切注意政府防災公告。如於港口或岸際發現緊急狀況，可立即撥打118海巡服務專線，海巡人員將第一時間投入救援，全力守護民眾生命安全。