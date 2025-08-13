　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳來襲「部分國際航班異動取消」　國內線全數停飛

▲▼桃園機場,桃機,飛機,長榮,華航,班機。（圖／桃機）

▲今天部分國際航班異動取消。（示意圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

受楊柳颱風影響，今天國內線航班全數取消，部分國際航班取消及異動，中華航空桃園及高雄共有27班往返航班取消；長榮航空下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間；星宇航空也有9航班延誤或取消；台灣虎航則有17航班異動。

中華航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

（一）桃園航班取消
CI116/CI117 桃園往返福岡
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI162/CI163 桃園往返首爾仁川
CI527/CI528 桃園往返深圳
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935/CI936 高雄往返香港

長榮航空：

受楊柳颱風影響，今天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可利用長榮航空官網或APP查詢。

星宇航空：

航班取消
JX205/206 台北往返澳門

航班調整(以下皆為出發地時間)
=福岡 往 台北=
JX841 延後至 18:15起飛

=沖繩 往 台北=
JX871 延後至 20:50起飛

=函館 往 台北=
JX861 延後至 19:45起飛

=名古屋 往 台北=
JX839 延後至 20:55起飛

=東京 往 台北=
JX803 延後至 17:20起飛

=曼谷 往 台北=
JX742 延後至 15:10起飛

=雅加達 往 台北=
JX762 延後至 14:15起飛

=河內 往 台北=
JX718 延後至 18:50起飛

台灣虎航：

航班取消
- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班
- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班
- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班
- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班
- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班
- IT281 東京成田-高雄航班

航班提前
- IT268 高雄-名古屋航班

航班延後(延至14日起飛)
- IT269 名古屋-高雄航班

國泰航空：

*8月13日
CX424 香港-高雄 取消
CX458/448 香港-高雄 延飛至8月14日

*8月13日
CX423 高雄-香港 取消
CX459 高雄-香港 延飛至 8月14日

*8月14日
CX449 高雄-香港 延飛至12:00

華信航空：

受楊柳颱風影響，今天國內線航班全天取消，將視天候狀況隨時調整航班。

立榮航空：

今天國內線航班全數取消；兩岸航線可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。

德安航空：

今天台東-蘭嶼、台東-綠島、高雄-七美、高雄-望安、七美-澎湖航線全數取消。

離島海運：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。
8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。
9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

不斷更新／颱風楊柳中午登陸「今日停班停課」一次看

快訊／楊柳來襲！金門搶先宣布今晚停班課　明上午停班課

LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明

颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

愛上花東山海！她長住1年心碎離開　點出「4大殘酷現實面」

近10年「颱風假最多天縣市」曝　高達31天！台北19天只排第8名

快訊／最大陣風破10級！　台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風來襲！溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

不斷更新／颱風楊柳中午登陸「今日停班停課」一次看

快訊／楊柳來襲！金門搶先宣布今晚停班課　明上午停班課

LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明

颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

愛上花東山海！她長住1年心碎離開　點出「4大殘酷現實面」

近10年「颱風假最多天縣市」曝　高達31天！台北19天只排第8名

快訊／最大陣風破10級！　台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風來襲！溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

更多熱門

相關新聞

即／高雄4738戶無預警大停電　原因曝光

即／高雄4738戶無預警大停電　原因曝光

楊柳颱風還沒到，高雄今（13）日上午發生無預警大停電！台電表示，經查9時10分因公園處樹木修剪不慎碰觸線路設備造成線路跳脫事故，引起高雄市仁武區永昌一街、永昌三街永新四街、永新五街、八德一路、仁愛巷等一帶停電，共有4,738戶受影響，經派員前往搶修已於10時2分全數復電。

海巡全力防颱出動無人機　嘉雲沿岸限制進入

海巡全力防颱出動無人機　嘉雲沿岸限制進入

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳巔峰直撲！　蘭嶼「14級狂風暴雨」畫面曝光

楊柳巔峰直撲！　蘭嶼「14級狂風暴雨」畫面曝光

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

關鍵字：

航班楊柳颱風

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面