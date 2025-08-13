楊柳來襲「部分國際航班異動取消」　國內線全數停飛

▲今天部分國際航班異動取消。（示意圖／桃機提供）
記者周湘芸／台北報導
受楊柳颱風影響，今天國內線航班全數取消，部分國際航班取消及異動，中華航空桃園及高雄共有27班往返航班取消；長榮航空下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間；星宇航空也有9航班延誤或取消；台灣虎航則有17航班異動。
中華航空：
（一）桃園航班取消
CI116/CI117 桃園往返福岡
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI162/CI163 桃園往返首爾仁川
CI527/CI528 桃園往返深圳
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港
（二）高雄航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935/CI936 高雄往返香港
長榮航空：
受楊柳颱風影響，今天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可利用長榮航空官網或APP查詢。
星宇航空：
航班取消
JX205/206 台北往返澳門
航班調整(以下皆為出發地時間)
=福岡 往 台北=
JX841 延後至 18:15起飛
=沖繩 往 台北=
JX871 延後至 20:50起飛
=函館 往 台北=
JX861 延後至 19:45起飛
=名古屋 往 台北=
JX839 延後至 20:55起飛
=東京 往 台北=
JX803 延後至 17:20起飛
=曼谷 往 台北=
JX742 延後至 15:10起飛
=雅加達 往 台北=
JX762 延後至 14:15起飛
=河內 往 台北=
JX718 延後至 18:50起飛
台灣虎航：
航班取消
- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班
- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班
- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班
- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班
- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班
- IT281 東京成田-高雄航班
航班提前
- IT268 高雄-名古屋航班
航班延後(延至14日起飛)
- IT269 名古屋-高雄航班
國泰航空：
*8月13日
CX424 香港-高雄 取消
CX458/448 香港-高雄 延飛至8月14日
*8月13日
CX423 高雄-香港 取消
CX459 高雄-香港 延飛至 8月14日
*8月14日
CX449 高雄-香港 延飛至12:00
華信航空：
受楊柳颱風影響，今天國內線航班全天取消，將視天候狀況隨時調整航班。
立榮航空：
今天國內線航班全數取消；兩岸航線可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。
德安航空：
今天台東-蘭嶼、台東-綠島、高雄-七美、高雄-望安、七美-澎湖航線全數取消。
離島海運：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。
8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。
9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
