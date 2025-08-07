陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站　期望完成招標快解決水患！

▲陳亭妃表示，下洲子抽水站工程已經兩度流標，希望在八月中旬能順利完成招標工作，才能讓整個工程順利進行，儘早完工，才能讓地方不用隨時恐慌擔憂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安定在0802瞬間強降雨導致淹水，當天測得3小時內降下234mm降水量，已超過500年重現期標準，安定港尾里在凱米颱風淹大水，立委陳亭妃在鄭道隆里長陳情之下，馬上邀集水利署、水利局、區公所現場會勘，爭取了2.3億設置下洲子抽水站與新吉分洪箱涵，另外還爭取水閘門、4台沈抽、6台移抽做為應急設施。

2025年0802強降雨也再一次造成安定區淹水，所以陳亭妃特地再邀集水利署、水利局、區公所與陳碧玉、李偉智議員、港尾里鄭道隆里長及地方里民召開說明會，讓民眾知道進度。

下洲子抽水站現在正在進行第二期工程，並預定興建新吉分洪箱涵。立法委員陳亭妃表示，她在2024年凱米颱風造成地方淹水之後，就馬上安排會勘爭取中央經費2.3億支持，其中包含新設抽水站與500公尺長、3.5公尺寬的箱涵排水溝渠。

陳亭妃表示，下洲子抽水站工程已經兩度流標，希望在八月中旬能順利完成招標工作，才能讓整個工程順利進行，儘早完工，才能讓地方不用隨時恐慌擔憂。

陳亭妃也於會議中總結，這次強降雨雖然造成淹水，但抽水機確實有發揮效果。雖然水利署已經將2.3億到位，但希望市政府水利局八月中能夠招標出去。而針對排水溝的部分請區公所依照目前水溝的高低差，重新加深加寬以增加排水容量，並且要確保所有的側溝排水系統都有納入抽水站的抽水範圍。

陳亭妃表示，極端氣候已成常態，基層里民不能再年年泡水、年年無解。她將持續監督標案推進進度，確保建設如期發包與完工，還給港尾里居民一個安全穩定的居住環境。