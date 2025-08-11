中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

▲ 新任中國駐印度大使館郭策公使（右六） 。（圖／翻攝 駐印大使館經濟商務處 ）

記者任以芳／綜合報導

中國駐印度大使館經濟商務處近日發布消息稱，7月23日至25日，駐印公使郭策率團赴印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德、巴羅達市，實地走訪調研當地多家中資企業，涵蓋汽車製造、電力設備、工業機械等領域。該消息指出，商務部外貿發展事務局副局長郭策出任中國駐印度大使館公使。

據介紹，郭策此行先後考察了JSW上汽名爵、平高電氣、保變電氣、伊之密等古吉拉特邦重點中資企業，聽取企業負責人關於生產經營、當地市場開拓及合作需求的介紹，並就企業在印發展面臨的機遇與挑戰交換意見。他表示，大使館將積極為中資企業提供政策支持與協調幫助，推動中印在相關產業領域的務實合作。

公開資料顯示，郭策此前擔任中國商務部外貿發展事務局副局長，現已出任中國駐印度大使館公使。郭策，男，漢族，1970年9月生，黑龍江哈爾濱人，曾長期在對外經貿領域任職，具有豐富的國際商務與駐外工作經驗。

他早年曾在原外經貿部進出口公平貿易局、商務部進出口公平貿易局工作，之後歷任商務部國際商務官員研修學院副院長、中國駐肯尼亞大使館參贊、公使銜參贊，以及中國駐幾內亞比紹大使等職。2015年後，他回到國內擔任商務部外貿發展事務局副局長，並多次參與推動國際經貿合作項目。

此次赴古吉拉特邦調研，被視為郭策履新後的重要公開行程，顯示中國駐印使館高度關注中資企業在印經營狀況，並致力於加強中印地方與產業層面的務實對接。

