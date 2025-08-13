川普50%重稅來襲！　巴西宣布「砸55億美元」救出口商

▲ 魯拉宣布出口商援助計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國對巴西關稅最高達50%，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）12日宣布，將投入300億雷亞爾（約55.5億美元）的信貸資金，協助受影響的出口企業渡過難關。他向當地媒體BandNews強調，這筆初期援助資金將搭配政府採購支援，為出口商提供全方位協助。

《路透》報導，巴西政府預計當地13日上午11時30分在首都巴西利亞正式公布這項備受期待的計畫。先前報導指出，政府考慮從國家開發銀行（BNDES）管理的基金中調撥這筆資金，專門扶持遭美國關稅衝擊的本土企業。

美國本月稍早將對巴西商品進口關稅從10%大幅提升至50%，柳橙汁及飛機等特定品項則不受影響。根據CNN巴西新聞網，面對這項貿易挑戰，巴西正積極轉向中國尋求新的出口機會。

中巴社會文化研究中心（Ibrachina）主席羅士豪指出，中國正尋求與外交穩定且關係良好的國家建立多元供應鏈，巴西因此成為重要夥伴。而中國近期已批准183家巴西企業出口咖啡，並擴大芝麻與動物性粉末進口商名單，顯示對巴西市場的積極開放態度。

巴西出口與投資促進局（ApexBrasil）亞太區經理奎洛斯（Victor Queiroz）表示，中國對巴西的興趣涵蓋半導體、果汁、可再生能源等多個領域，該機構已建立涵蓋逾400項產品的中國出口機會地圖。巴西諮商公司JF Comex分析師桑托斯（Fagner Santos）也認為，如今美國高關稅已成定局，過度依賴美國市場風險極高，現在正是巴西企業積極拓展中國市場的關鍵時刻。