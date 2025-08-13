史上首見！白宮將辦「UFC格鬥夜」　川普邀2萬人慶建國250年

▲川普今年6月在終極格鬥冠軍賽（UFC）賽場觀賽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁懷特證實，美國總統川普（Donald Trump）已拍板明年7月4日於白宮南草坪舉辦一場規模盛大的綜合格鬥賽，預計將吸引多達2萬名觀眾，作為慶祝美國建國250週年的重頭戲。

根據《美聯社》報導，懷特（Dana White）透露，他將於28日前往華盛頓與川普及其女兒伊凡卡（Ivanka Trump）會面，討論賽事後勤安排與設計細節，「我昨晚才和他談過，他希望伊凡卡全程參與籌辦。」據了解，川普是UFC比賽的常客，對這類高強度、無限制規則的綜合格鬥相當熱衷。

白宮國慶格鬥賽將是UFC史上最獨特的一晚。雖然主戰賽陣容尚未敲定，但懷特形容這是獨一無二的賽事，不僅象徵UFC進入全新時代，也可能改寫體育版圖，「全球有NFL、NBA、UFC以及足球，我們正朝他們而來。」

費提塔兄弟（Fertitta brothers）2001年僅以200萬美元收購當時名不見經傳的UFC，委由懷特經營，如今UFC已成全球格鬥運動龍頭。

UFC在2016年以40億美元出售，並與福斯（Fox）、ESPN簽下轉播合約，如今更拿下史上最大合作案，自2026年起與CBS母公司派拉蒙（Paramount）簽下7年、總值77億美元（約新台幣2300億元）的轉播權協議。