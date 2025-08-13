墨西哥「毒梟大禮包」換關稅？　引渡26名通緝犯至美國

▲川普同意將原本威脅加徵的30%關稅延後90天，留出談判空間。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥再度對美方祭出「毒梟大禮包」，知情人士透露，墨西哥13日將26名美國通緝的販毒集團高層移交給美國，這是與川普政府達成的最新重大協議之一，也被外界解讀為在關稅談判前釋出的善意。

根據《美聯社》報導，這批毒梟當天搭乘專機由墨西哥飛往美國，包括「洛斯庫伊尼斯」（Los Cuinis）頭目瓦倫西亞（Abigael González Valencia），以及被控涉入2008年槍殺洛杉磯郡警長副手的薩拉查（Roberto Salazar）。

墨西哥總檢察署與安全部證實這批移交行動，並表示美國司法部承諾，不會在任何案件中尋求死刑，而這已是墨西哥數月內第二次向美方交出涉案販毒要角。

墨西哥今年2月也曾交出29名毒梟，包括1985年謀殺美國緝毒局（DEA）探員的金特羅（Rafael Caro Quintero）。該次行動正好發生在美國對墨西哥商品加徵25%關稅前夕。

▲墨西哥毒梟集團「哈里斯科新世代」（CJNG）。（圖／達志影像／美聯社）



美國總統川普（Donald Trump）上月底與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後，同意將原本威脅加徵的30%關稅延後90天，留出談判空間。

薛恩鮑姆在安全合作上態度比前任更積極，尤其在打擊販毒集團方面展現強硬立場，但同時劃下國家主權紅線，拒絕川普及部分美方人士提出的美軍介入主張。

川普政府將剷除危險販毒集團列為優先目標，並已將「哈里斯科新世代」（CJNG）與其他7個拉丁美洲犯罪組織列為外國恐怖組織。CJNG以極端暴力和龐大的毒品網絡聞名，每年向美國及其他國家輸送數百噸毒品

瓦倫西亞是CJNG首腦「El Mencho」賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）的姻親，自2015年被捕以來一直抗拒引渡；而販毒組織「洛斯庫尼斯」在瓦倫西亞與其兄弟領導下，資助了CJNG的崛起。

瓦倫西亞的兄弟何塞（José González Valencia）早在2017年第一任川普政府期間，就在巴西度假時落網，並於今年6月在美國因古柯鹼走私罪被判30年。