國際 國際焦點 北美要聞

墨西哥「毒梟大禮包」換關稅？　引渡26名通緝犯至美國

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普同意將原本威脅加徵的30%關稅延後90天，留出談判空間。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥再度對美方祭出「毒梟大禮包」，知情人士透露，墨西哥13日將26名美國通緝的販毒集團高層移交給美國，這是與川普政府達成的最新重大協議之一，也被外界解讀為在關稅談判前釋出的善意。

根據《美聯社》報導，這批毒梟當天搭乘專機由墨西哥飛往美國，包括「洛斯庫伊尼斯」（Los Cuinis）頭目瓦倫西亞（Abigael González Valencia），以及被控涉入2008年槍殺洛杉磯郡警長副手的薩拉查（Roberto Salazar）。

墨西哥總檢察署與安全部證實這批移交行動，並表示美國司法部承諾，不會在任何案件中尋求死刑，而這已是墨西哥數月內第二次向美方交出涉案販毒要角。

墨西哥今年2月也曾交出29名毒梟，包括1985年謀殺美國緝毒局（DEA）探員的金特羅（Rafael Caro Quintero）。該次行動正好發生在美國對墨西哥商品加徵25%關稅前夕。

▲▼墨西哥毒梟集團「哈里斯科新世代」（CJNG）。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥毒梟集團「哈里斯科新世代」（CJNG）。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）上月底與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後，同意將原本威脅加徵的30%關稅延後90天，留出談判空間。

薛恩鮑姆在安全合作上態度比前任更積極，尤其在打擊販毒集團方面展現強硬立場，但同時劃下國家主權紅線，拒絕川普及部分美方人士提出的美軍介入主張。

川普政府將剷除危險販毒集團列為優先目標，並已將「哈里斯科新世代」（CJNG）與其他7個拉丁美洲犯罪組織列為外國恐怖組織。CJNG以極端暴力和龐大的毒品網絡聞名，每年向美國及其他國家輸送數百噸毒品

瓦倫西亞是CJNG首腦「El Mencho」賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）的姻親，自2015年被捕以來一直抗拒引渡；而販毒組織「洛斯庫尼斯」在瓦倫西亞與其兄弟領導下，資助了CJNG的崛起。

瓦倫西亞的兄弟何塞（José González Valencia）早在2017年第一任川普政府期間，就在巴西度假時落網，並於今年6月在美國因古柯鹼走私罪被判30年。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

停班課沒份！　王惠美臉書被「咕嚕咕嚕」洗版
快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防衝現場
台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開
周春米轟：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾
楊柳強度達巔峰！　台北下半天風力逼停班課標準
快訊／楊柳颱風襲台　20間百貨宣布今停業

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩近期通話,除向對方更新本週在阿拉斯加與美國總統川普（Donald Trump）的會談計畫,也重申兩國在戰略夥伴協議下深化合作的意願。

墨西哥美國販毒集團毒梟關稅引渡北美要聞

