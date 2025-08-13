貴州資訊局長拿政府伺服器當礦場！狂挖327顆比特幣　夠買2000間房

▲景亞萍將政府伺服器當成礦場，狂挖327顆比特幣。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸貴州省大數據發展管理局前局長景亞萍被揭利用職權，將政府伺服器改作私人比特幣礦場，非法挖出327枚比特幣，市值約1.5億元人民幣。案件不僅涉案金額龐大，手法隱蔽且技術性極高，凸顯權力集中與監管失靈的雙重危機。

綜合陸媒報導，景亞萍在任期間，掌控數據項目審批與資產發包權，將政府伺服器的算力、公共電力私用挖礦，並以加密硬碟存放私鑰，避免資金被追查。比特幣可跨境轉移，因此無需透過房產代持等傳統洗錢手段即可轉移資產。

據了解，景亞萍是電腦資訊相關科系畢業的博士，學歷相當優秀，沒想到她竟透過專業參數設置掩蓋運算用途，普通審計與監督人員難以識破。2020至2024年間，貴州大數據項目增幅達320％，但審計覆蓋率僅提升18％，監管能力嚴重落後。

貴州省紀委監委今年2月24日通報，由於景亞萍涉嫌嚴重違紀、違法，需要接受監察調查及紀律審查。她的全國政協委員身分今年4月29日也被撤銷。

根據最新消息，景亞萍目前已被「雙開（開除黨籍、開除公職）」。而在就任期間，景亞萍一共挖到了327枚比特幣，以當時的價值來看，總價約為1.5億元（人民幣，下同，約新台幣6.25億元），相當於貴州省貴州縣2,000套新房的總價。

貴州省紀委監委表示，景亞萍的犯行，構成嚴重職務違法，並且涉嫌收賄罪，所收繳的違法所得、犯罪證據，將移送檢察機關，後續將依法起訴。