　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貴州資訊局長拿政府伺服器當礦場！狂挖327顆比特幣　夠買2000間房

▲▼景亞萍將政府伺服器當成礦場，狂挖327顆比特幣。（圖／翻攝微博）

▲景亞萍將政府伺服器當成礦場，狂挖327顆比特幣。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸貴州省大數據發展管理局前局長景亞萍被揭利用職權，將政府伺服器改作私人比特幣礦場，非法挖出327枚比特幣，市值約1.5億元人民幣。案件不僅涉案金額龐大，手法隱蔽且技術性極高，凸顯權力集中與監管失靈的雙重危機。

綜合陸媒報導，景亞萍在任期間，掌控數據項目審批與資產發包權，將政府伺服器的算力、公共電力私用挖礦，並以加密硬碟存放私鑰，避免資金被追查。比特幣可跨境轉移，因此無需透過房產代持等傳統洗錢手段即可轉移資產。

據了解，景亞萍是電腦資訊相關科系畢業的博士，學歷相當優秀，沒想到她竟透過專業參數設置掩蓋運算用途，普通審計與監督人員難以識破。2020至2024年間，貴州大數據項目增幅達320％，但審計覆蓋率僅提升18％，監管能力嚴重落後。

貴州省紀委監委今年2月24日通報，由於景亞萍涉嫌嚴重違紀、違法，需要接受監察調查及紀律審查。她的全國政協委員身分今年4月29日也被撤銷。

根據最新消息，景亞萍目前已被「雙開（開除黨籍、開除公職）」。而在就任期間，景亞萍一共挖到了327枚比特幣，以當時的價值來看，總價約為1.5億元（人民幣，下同，約新台幣6.25億元），相當於貴州省貴州縣2,000套新房的總價。

貴州省紀委監委表示，景亞萍的犯行，構成嚴重職務違法，並且涉嫌收賄罪，所收繳的違法所得、犯罪證據，將移送檢察機關，後續將依法起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明
賞巴掌逼大學生下跪道歉！「田老大」店要倒了
前樂天女神認和馬傑森交往！　時間點「跟林襄重疊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貴州資訊局長拿政府伺服器當礦場！狂挖327顆比特幣　夠買2000間房

拒絕搭訕「慘遭殺害」！陸19歲女大生景點內被砍　頸動脈破裂亡

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林已超72小時

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

港13歲少年猥褻7歲女童　警方火速拘捕「最重判10年」

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

「南京照相館」延長上映　不甩仇日質疑

香港多家超市爆「可樂加尿」　疑不爽店員報復「孩童喝到送醫」

陪你下棋、讀書！　全球「首家」人形AI機器人4S店北京開張

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

貴州資訊局長拿政府伺服器當礦場！狂挖327顆比特幣　夠買2000間房

拒絕搭訕「慘遭殺害」！陸19歲女大生景點內被砍　頸動脈破裂亡

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林已超72小時

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

港13歲少年猥褻7歲女童　警方火速拘捕「最重判10年」

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

「南京照相館」延長上映　不甩仇日質疑

香港多家超市爆「可樂加尿」　疑不爽店員報復「孩童喝到送醫」

陪你下棋、讀書！　全球「首家」人形AI機器人4S店北京開張

快訊／嘉義市火警「連燒6戶木造民宅」　低收戶一家6孩無家可歸

新北保母虐嬰害顱內出血、腦萎縮！二審減刑「判2年10月」原因曝

張煥宜重返榮耀　世運會武術散打奪銅牌

楊柳一路長大「穿尾」台灣　風速增強！中央山脈切2波強風豪雨

94歲張忠謀現身「橋藝大賽」近況曝光　曾與比爾蓋茲、巴菲特過招

雲林婦醫院上廁所「失蹤8年」！法院宣告死亡　兒一句話惹鼻酸

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

戰勝心魔！　中華合球隊逆轉勝世運會奪銅

陸海警追菲船誤撞自家軍艦！胡錫進放話「要付代價」秒被刪文

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林

「南京照相館」延長上映　不甩仇日質疑

浙江3歲男童擁體操驚人天賦 穿尿布上陣...單雙槓吊環都難不倒

港13歲少年猥褻7歲女童　警火速拘捕

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

今年金廈「小三通」旅客數已破百萬

更多熱門

相關新聞

嘉市議員戴寧涉貪定讞將入獄　啟動防逃機制

嘉市議員戴寧涉貪定讞將入獄　啟動防逃機制

嘉義市無黨籍議員戴寧，遭檢方起訴涉嫌詐領助理費518萬餘元。一審遭判刑10年6月，上訴二審後，她改口坦承犯行，二審改認定詐領助理費431萬餘元，改判有期徒刑5年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院傍晚駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，戴寧將被解職，入獄服刑。

誤丟比特幣硬碟　270億埋在垃圾場

誤丟比特幣硬碟　270億埋在垃圾場

謝宜容開完庭神秘消失　竟是走公務通道

謝宜容開完庭神秘消失　竟是走公務通道

律師誇謝宜容優秀公務員爭緩刑　新北院9/18宣判

律師誇謝宜容優秀公務員爭緩刑　新北院9/18宣判

北市官員爆收賄20萬　私人借貸不起訴

北市官員爆收賄20萬　私人借貸不起訴

關鍵字：

貪污比特幣貴州省挖礦政府

讀者迴響

熱門新聞

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

前樂天女神認和馬傑森交往半年

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

快訊／台灣22歲男到大馬旅遊　42樓墜下死亡

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面