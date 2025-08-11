　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市官員爆「重要資料」收賄20萬　私人借貸不起訴

▲▼衛工處副工程司龔永健。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市工務局衛工處副工程司龔永健被控收賄案，檢察官調查是私人借貸還款，處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市工務局衛生下水道工程處副工程司龔永健，被控在辦理「客家文化主題公園空間改善工程」時，以「重要資料」、「交卷」等暗語，向廠商收賄20多萬元，台地檢署調查發現，原來是業者抱怨公司沒付薪水，龔永健自掏腰包借款後要求還錢，檢察官11日將龔永健涉嫌貪污部分處分不起訴，但工程包商楊樹林、監造主任王櫂賢浮報工程款100萬元，被依詐欺罪嫌起訴。

北市客委會為了改善客家文化主題公園空間，2019年7月委由工務局衛工處辦理招標，由冠君公司以1.74億元得標承攬，工程設計監造則由建築師事務所派出王櫂賢擔任監造主任，不過後續施工階段，曾多次提出契約變更、變更設計，追加施工成本預算，啟人疑竇。

檢廉調查，負責這項工程的副工程司龔永健，曾在2020年5月到海產店與王櫂賢聚餐，8月24日就帶著現金到郵局存款6萬元，後來王櫂賢在2021年底LINE龔永健「前幾天說要今天下班把"重要資料"交給您的~請讓我在查核那天的下午再"交卷"」，沒幾天後，龔永健又去存款10萬、8萬8千元。

龔永健否認犯行，辯稱海產店餐敘有其他人在場，且他堅持請客，檢察官調查相關對話紀錄，王櫂賢的確曾向龔永健抱怨「主任~我們事務所今天發不出薪水(原本應該是7/9)~我跟我的事務所大老們沒心在工作上，希望您體諒」，隔天龔永健就提領現金10萬元，之後又提了10萬元，還有多筆龔永健轉帳給王櫂賢的紀錄，與龔永健辯詞相符，認定王櫂賢是為了還債才送錢給龔永健。

不過王櫂賢與包商楊樹林涉嫌以虛偽報價單，灌水工程所需材料是被成本，總計詐得市府核發100萬元工程估驗款項，則因涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌，依法提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐1.1億公益款！　高䠷名模戴銬移審畫面曝
楊柳上個類似路徑是「康芮」！　2地慎防劇烈風雨
快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國
熊本發「避難警報」！疏散1600人　新幹線停駛
父告別式！顏清標激動落淚　藍綠白大咖到場致意
快訊／富邦悍將宣布　Thank You富藍戈！
楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖！家暴男帶尖刀「刺穿隨身包」騎車找前女友　終於被押

桃園男毒駕「20分鐘連2撞」！警逮人車內查扣愷他命、喪屍菸彈

快訊／高雄透天厝火警！飲水機燒成火球　1男獲救口鼻全黑煙

北市官員爆「重要資料」收賄20萬　私人借貸不起訴

詐1.1億公益款！高䠷名模戴銬移審　頂級奢華清單曝光氣死人

高雄十全停車風波　影印店老闆闖派出所開嗆...監視器還原經過

知名「中國笛」老師伸狼爪　見女童擦掉他的口水還生氣大罵

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

曾麗燕涉貪助理費二審仍重判　國民黨高市黨部交考紀會研議

彰化嬤假牙混蝦殼丟了！鄉長率隊破袋...1小時找回「吃飯工具」

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

恐怖！家暴男帶尖刀「刺穿隨身包」騎車找前女友　終於被押

桃園男毒駕「20分鐘連2撞」！警逮人車內查扣愷他命、喪屍菸彈

快訊／高雄透天厝火警！飲水機燒成火球　1男獲救口鼻全黑煙

北市官員爆「重要資料」收賄20萬　私人借貸不起訴

詐1.1億公益款！高䠷名模戴銬移審　頂級奢華清單曝光氣死人

高雄十全停車風波　影印店老闆闖派出所開嗆...監視器還原經過

知名「中國笛」老師伸狼爪　見女童擦掉他的口水還生氣大罵

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

曾麗燕涉貪助理費二審仍重判　國民黨高市黨部交考紀會研議

彰化嬤假牙混蝦殼丟了！鄉長率隊破袋...1小時找回「吃飯工具」

美國男聽信ChatGPT飲食建議　三個月後精神失常送醫

7-11超商首間「娃寶店」！30台夾娃娃機　正版肖像、思樂冰都能夾

囚犯到動物收容所當志工　把「被棄養天竺鼠殺害」放冰箱煮食

台南超狂騎士紅燈跳車「路邊尿尿」！目擊者傻眼：想不到這麼急

日艦「誤闖中國領海」2度遭砲擊　涼月號艦長下場曝光

超商買可樂　報電話累點 ！回家見「手機跳出1訊息」妹子怕爆

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

躲冷氣房也會中暑　醫示警「孩童是高危險群」嚴重恐休克

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人：心態超讚

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

17歲女遭撞拋飛慘死！中和凌晨奪命車禍影片曝　父認屍痛哭癱坐

社會熱門新聞

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

顏清標父今告別式　顏寬恒捧牌位忍悲現身場

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

即／台中機車碰撞汽車！騎士噴飛送醫亡　肇事駕駛、乘客全落跑

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

即／名模利用公益協會吸金上億　今被起訴

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

運將用氣喘藥驗出酒精　醫師解答了

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

台南普濟殿王巡醮爆衝突疑「插番」轎班發生推擠南警介入隔離

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

更多熱門

相關新聞

曾麗燕二審仍重判　國民黨高市黨部交考紀會研議

曾麗燕二審仍重判　國民黨高市黨部交考紀會研議

國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢察官查出她和胞妹等人以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領金額高達1330多萬元，高雄高分院今（11）日上午宣判二審結果，曾麗燕維持判12年，褫奪公權6年，可上訴。國民黨高雄市黨部今日表示，尊重司法判決，黨紀相關問題，後續交由考紀會研議。

即／涉貪1330萬！高市前議長曾麗燕二審仍重判

即／涉貪1330萬！高市前議長曾麗燕二審仍重判

工人討3千薪水竟遭殺害　工頭拚交保遭駁回

工人討3千薪水竟遭殺害　工頭拚交保遭駁回

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」羈押禁見

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」羈押禁見

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

關鍵字：

收賄貪污借貸薪水客家公園工程款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面