北市官員爆「重要資料」收賄20萬　私人借貸不起訴

▲北市工務局衛工處副工程司龔永健被控收賄案，檢察官調查是私人借貸還款，處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市工務局衛生下水道工程處副工程司龔永健，被控在辦理「客家文化主題公園空間改善工程」時，以「重要資料」、「交卷」等暗語，向廠商收賄20多萬元，台地檢署調查發現，原來是業者抱怨公司沒付薪水，龔永健自掏腰包借款後要求還錢，檢察官11日將龔永健涉嫌貪污部分處分不起訴，但工程包商楊樹林、監造主任王櫂賢浮報工程款100萬元，被依詐欺罪嫌起訴。

北市客委會為了改善客家文化主題公園空間，2019年7月委由工務局衛工處辦理招標，由冠君公司以1.74億元得標承攬，工程設計監造則由建築師事務所派出王櫂賢擔任監造主任，不過後續施工階段，曾多次提出契約變更、變更設計，追加施工成本預算，啟人疑竇。

檢廉調查，負責這項工程的副工程司龔永健，曾在2020年5月到海產店與王櫂賢聚餐，8月24日就帶著現金到郵局存款6萬元，後來王櫂賢在2021年底LINE龔永健「前幾天說要今天下班把"重要資料"交給您的~請讓我在查核那天的下午再"交卷"」，沒幾天後，龔永健又去存款10萬、8萬8千元。

龔永健否認犯行，辯稱海產店餐敘有其他人在場，且他堅持請客，檢察官調查相關對話紀錄，王櫂賢的確曾向龔永健抱怨「主任~我們事務所今天發不出薪水(原本應該是7/9)~我跟我的事務所大老們沒心在工作上，希望您體諒」，隔天龔永健就提領現金10萬元，之後又提了10萬元，還有多筆龔永健轉帳給王櫂賢的紀錄，與龔永健辯詞相符，認定王櫂賢是為了還債才送錢給龔永健。

不過王櫂賢與包商楊樹林涉嫌以虛偽報價單，灌水工程所需材料是被成本，總計詐得市府核發100萬元工程估驗款項，則因涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌，依法提起公訴。