謝宜容開完庭神秘消失　「藏鏡人」助走公務通道！新北院：會處理

▲謝宜容於部屬輕生事件發生後，曾自錄道歉影片（右）卻惹眾怒，被偵辦期間還遭檢方境管。（資料照／突發中心翻攝）

記者黃哲民／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被控任內圖利廠商、侵占公物，今（11日）到新北地院出庭辯論終結，卻上演神秘脫逃術、避開媒體採訪，新北地院查明竟是台北律師公會派駐新北地院的行政人員，擅自替謝與律師團打開公務走道閃人，新北地院表示：「會處理！」

謝宜容與3名北分署部屬、3名廠商及2家公司，被起訴涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利與《政府採購法》等罪嫌，偵辦期間被羈押約4個月的謝，移審新北院獲准交保100萬元，限制住居與限制出境、出海，並佩戴電子腳環防逃。

今年（2025年）5月26日，新北院首度開庭進行審前準備程序，謝宜容當庭認罪痛哭約20分鐘、力拚緩刑，當天開完庭，謝戴帽子口罩遮臉受訪，因她被指職場霸凌造成1位吳姓男部屬在辦公室裡尋短身亡、也是本案爆發的主因，謝受訪時向尋短身亡的吳姓男部屬及其家人道歉，狀似誠懇。

新北院今上午9點30分開庭，謝宜容上午7點多，就坐在法庭外面等候，上午11點44分開完庭，謝和3名辯護律師搭電梯下樓，卻神奇消失，在場媒體在一般被告開完庭離開必走的法庭大樓正門等候1個多小時，不見人影，逐層尋找撲空，聯繫辯護律師才知早已離開。

新北地院得知消息，覺得可疑，請法警清查發現，台北律師公會派駐新北院法庭大樓3樓律師休息室的1名行政人員，以公發門禁卡替謝宜容和律師團打開公務走道，讓她們經過受管制的法官辦公區，從行政大樓離開。

謝宜容今當庭聲淚俱下說明認罪心情、懇求法官對共犯部屬與廠商輕判，律師團還肯定她是優秀公務員，雖犯錯但未達十惡不赦程度，不必在監獄中用餘生悔過，開完庭卻鑽法院門禁管制漏洞、不願正式對外說明，此舉十分不尋常，新北院對此表示「會處理！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995