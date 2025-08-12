270億埋在垃圾場！　他誤丟「比特幣硬碟」苦尋12年後放棄了

▲英國一名工程師誤丟儲存比特幣的硬碟，痛失上億財富。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國工程師豪威爾斯（James Howells）正式宣布結束找回8000枚比特幣的努力。這些比特幣被儲存在一塊硬碟裡，卻被他的前女友當成垃圾丟掉，如今據信深埋一座垃圾掩埋場深處，現值已經高達9億美元左右（約新台幣270億）。

2013年，這塊硬碟連同其他垃圾一起被誤丟，淪落至威爾斯紐波特（Newport）的垃圾掩埋場。在那之後，比特幣一路飆漲，豪威爾斯用盡各種方式取回硬碟，卻持續受阻。

12年來，豪威爾斯多次申請開挖垃圾掩埋場，提議捐出硬碟價值的25%投入社區計畫，用數百萬美元收購垃圾場，甚至獲得避險基金百萬富翁贊助，當地議會卻以「環境顧慮」為由屢次拒絕。

他也曾經嘗試法律途徑，卻也同樣碰壁。今年稍早，英國高等法院法官凱瑟（Keyser）駁回搜尋申請，判定「此案缺乏成功的現實可能性」，即便進入審判程序，也無法提出合理勝訴理由。

39歲的豪威爾斯受訪時表示，「我甚至被拒絕進入搜尋了，還能做些什麼？如果（當局）不願敞開大門，就什麼都嘗試不了。」被問及是否難以接受時，他坦言「是的，顯然很難接受」，但仍期待硬碟價值飆到10億美元時，議會或許會突然改變心意。

如今，豪威爾斯決定轉向開發名為「Ceiniog Coin」的個人加密貨幣，希望藉此挽回部分損失，「我不再試圖與他們溝通，如果議會想聯繫我，可以主動出擊。」