社會 社會焦點 保障人權

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

▲▼ 嘉義1名國小2年級女童日前在安親班遭到同學霸凌，市議員戴寧。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市議員戴寧遭判刑定讞，將被解職入獄。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義市無黨籍議員戴寧，遭檢方起訴涉嫌詐領助理費518萬餘元。一審遭判刑10年6月，上訴二審後，她改口坦承犯行，二審改認定詐領助理費431萬餘元，改判有期徒刑5年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院傍晚駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，戴寧將被解職，入獄服刑。

現年43歲的戴寧，父親為嘉義市六連霸議員戴建三，戴寧原本沒有投入政治，大學畢業後在台北開設公司，後來經過父親勸說後，才返回嘉義從政。她2009年首度當選嘉義市議員，當時年僅28歲，亮麗年輕的外表，媒體稱她為「九頭身議員」，風光一時。而後多次連任成功，到2022年九合一選舉時，已經爆發本起貪污案件，但她仍順利完成四連霸，繼續擔任市議員。

本案於2022年3月間爆發，嘉義地檢署認為戴寧自2012年起，利用許姓、曾姓、戴姓等三名助理充當人頭，詐領助理費，金額高達518萬餘元。因此檢方發動搜索，並向法院聲請羈押戴寧獲准。當月底，戴寧的父親過世，戴寧獲准返家奔喪，當時她戴著戒具，爬進靈堂的畫面曝光後，引發爭議，有多名民意代表向當時的法務部提出抗議。全案偵查終結後，檢方對她提起公訴，並具體求處有期徒刑24年。

一審法院審理時，認為戴寧將責任全都推給亡父，態度惡劣，因此重判有期徒刑10年6月、褫奪公權5年。案件上訴第二審，台南高分院審理時，戴寧改口坦承犯行，並流淚說「我願意承擔責任」，也繳回所有犯罪所得。二審因此改判她有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。

全案再上訴，最高法院於12日傍晚駁回上訴，全案定讞。最高法院也隨即通知檢方啟動防逃機制。而依照《地方制度法》相關規定，褫奪公權立即生效，四連霸的戴寧將就此解職，入獄服刑。

08/11 全台詐欺最新數據

