社會 社會焦點 保障人權

律師誇謝宜容「優秀公務員」提3條件爭緩刑　新北院9/18宣判

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容到案前曾自錄道歉影片，挨轟內容沒誠意，反而引爆眾怒。（資料照／翻攝YouTube）

記者黃哲民／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因涉職場霸凌被指逼死部屬遭拔官，再被新北地檢署查出她任內圖利廠商、侵占公務禮品，起訴她涉犯《貪污治罪條例》，新北地院今（11日）審理，謝聲淚俱下認罪、自稱深切懺悔，律師團說謝沒意識到部屬變著花樣迎合上意，當場被同案被告部屬的律師打臉：「不是迎合上意喔！是迫於謝的高壓威嚇、不得不從！」

辯護律師團的策略是輪番把謝宜容先批一頓，再說她其實沒那麼壞、並非十惡不赦，謝確實沒營造友善職場環境、使部屬工作壓力很大，又過度展現個人對辦公室綠化植栽的偏愛，有如《孟子》「齊桓公好服紫，一國盡服紫」（按：應為《韓非子》）的故事，沒意識到部屬、廠商在標案刻意迎合上意、討好巴結。

律師團說謝宜容應受譴責，但謝沒插手標案評選過程、沒拿任何一毛錢，絕非濫權謀私的壞人，「她的錯誤，是一心求好求績效，急於改變北分署機關文化」，謝從科長職升任擁有700位部屬、幾10億元預算的北分署，想帶領大家往前衝，為國家做好事、順暢推行任務，「出發點沒錯，錯的是手法」。

▲▼勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，任內涉貪被起訴，今（26日）到新北地院首度開庭，認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲謝宜容被起訴後，前次到新北地院出庭，公開認錯道歉。（資料照／記者黃哲民攝）

至於被控侵占沒送完的公務禮品，律師團說謝拿去轉送，目的也是促進機關與外界互動往來，「謝院長（指司法院代理院長謝銘洋）也會送禮物給劉靜怡老師，感謝指導」。

律師肯定謝宜容是「多麼優秀的公務員」，如今留下污點、被記2大過免職還移送懲戒法院審理，人人喊打、什麼事看起來都非常可惡，未來難以回任公職，「是否一定要她在監獄裡，用餘生悔過？」、「為國家做事的公務員，是否要嚴懲？」建請對謝依法減刑外加情堪憫恕減刑，並爭取緩刑。

同案被告、時任北分署秘書室主任劉女的律師立刻打臉，強調劉女「不是迎合上意喔！是迫於謝的高壓威嚇、不得不從！」同案被告、北分署聘僱人員郭女的律師也說，郭女無升遷需求、不必揣摩上意，郭完全聽命行事、兢兢業業，且謝領導風格嚴厲，下屬只能配合。

▲謝宜容100萬元交保，現身帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝宜容被起訴移審後，獲准交保100萬元，現身帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（資料照／記者陸運陞攝）

劉女跟郭女認罪求緩刑，害怕得哭出聲。同案被告、已退休的北分署股長簡男說「我錯了，請給我（緩刑）機會」。另3名共犯均為業者，也都認罪求緩刑，已全額繳回犯罪所得。

謝宜容邊聽邊低頭掉淚，輪到她講話時，更聲淚俱下說「我做錯事，要付出代價，我不怪任何人，我深切反省懺悔」，她感謝檢方耐心偵辦釐清，讓她知道犯下什麼錯、有悔改並調整人生道路的機會。

謝宜容說本案被羈押4個月，非常煎熬，不只失去自由，還自我譴責沒照顧好部屬，「我對不起大家、對不起國家栽培我成為11職等文官，我做了機關首長最壞的榜樣，浪費社會資源跟司法資源，我也對不起年邁母親、公婆，還有丈夫與2個小孩！」願為自己錯誤領導造成的後果負責，「懇求法官輕判我的部屬與廠商」。

謝的律師團表示，願提供附加條件爭取緩刑，包括義務勞務60小時、接受5場次法治教育，並支付公庫50萬元，足以讓謝改過自新、警惕不再犯。

檢方對6共犯無求刑意見，唯獨認為謝宜容不該以情堪憫恕減刑與緩刑。合議庭諭知下月（9月）18日上午10點30分宣判。謝宜容與律師團利用新北院公務走道門禁空檔閃人，躲開媒體採訪，未如前次出庭在鏡頭前鞠躬認錯。

本案源於謝宜容2023年於分署長任內，指示部屬劉女、簡男辦理北分署本部整修工程採購案，洩露標案資訊給林氏兄弟提前準備，林氏兄弟因公司無裝修牌照，向徐男借牌得標。謝又指示2024年北分署宣傳品與主視覺設計，統一交給林氏兄弟公司承作，命郭女比照簡男先前模式，助林氏兄弟的公司得標，藉此圖利林氏兄弟2件標案共42萬餘元，檢方批「這不是量身定做、什麼才叫量身定做！」

此外謝宜容用北分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，涉將沒送完的12盒納為己有，價值2萬餘元。去年（2024年）11月4日，北分署1位吳姓男職員，被發現在辦公室裡尋短身亡，謝挨轟涉長期職場霸凌、逼死部屬，不僅被拔官，還被檢舉圖利與侵占公物，去年12月11日到案被羈押禁見。

檢方今年4月起訴謝7人與2公司涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利與《政府採購法》等罪嫌，謝交保100萬元佩戴電子腳環防逃。她被控霸凌部屬所涉過失致死罪嫌不起訴，主因是吳男自殺身亡、非謝直接造成，與謝的領導管理行為，無從建立法律上的因果關係。

謝宜容北分署貪污圖利職場霸凌過失致死

