國際交流新突破！淡水古蹟博物館加入荷蘭商館文化遺產聯網

▲荷蘭商館文化遺產聯網大會秘書處代表岡山芳治（左）、首個主辦機構代表Nadia Purwestri（右）代表在9國會員共同見證下，淡古館長蔡美治（中）代表正式簽署為荷蘭商館文化遺產聯網會員。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館日前以國定古蹟淡水紅毛城之名，受邀參加荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，DTPHN）會員大會，並成為該組織的會員，正式開啟淡古與全球荷蘭歷史遺產城市的國際合作與交流。

荷蘭商館文化遺產聯網為日本松浦史料博物館(Matsura Historical Museum)在2015年成立的國際組織，主要為串連荷蘭東印度公司（Vereenigde Oostindische Compagnie，VOC）遺構及其管理單位進行交流與合作，目前會員包含我國、印尼、泰國、斯里蘭卡、日本、馬來西亞、印度、孟加拉、緬甸等9國18處。

其中，淡水古蹟博物館經營管理的淡水紅毛城，1628年由西班牙建造聖多明哥城（Fort San Domingo），1642年由荷蘭重建新城，並改稱安東尼堡（Fort Antonio），歷經近400年不同時代洗禮，現為國定古蹟，見證臺灣歷史文化發展。今年淡古獲邀以紅毛城加入文化遺產聯網，與各國會員共享知識、促進研究，推動文化、經濟、教育交流，提升大眾對相關歷史的關注，同時也強化博物館在文化遺產保存與國際交流平臺的角色。

在文化部大力支持下，淡古館長蔡美治得以率隊親赴大會，在全球會員的見證下，正式簽署成為會員。蔡美治在會中進行英文專題演講，推廣淡水的古蹟文化風貌，館員余晟光則發表「淡水早期現代化與紅毛城歷史（Tamsui's "Early Modernization" and the Past and Present of Hongmao Castle）」研究成果，讓各國會員認識紅毛城的歷史價值與時代意義。

淡古館長蔡美治表示，本次參加荷蘭商館文化遺產聯網會員大會，開啟有別於以往的國際合作與交流，淡水有豐富多元的歷史故事，更有數不盡的文化遺產，希望持續透過國際組織邀請世界走進淡水，看見北臺灣最重要的古蹟重鎮。另外，淡古已著手籌備有關荷蘭東印度公司亞洲貿易發展的國際特展，呈現來自荷蘭商館文化遺產聯網會員們的珍貴文物與圖文資料，讓觀眾透過全球視野重溫盛況。