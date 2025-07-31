阿里山旅遊品牌形象再升級　招手馬來西亞業者國際合作

▲阿里山觀光躍上國際舞台，與產業夥伴聯手推動馬來西亞市場 。（圖／阿里山國家風景區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為拓展國際旅客市場、深化台灣山林觀光品牌形象，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）與交通部觀光署駐吉隆坡辦事處於2025年7月31日在吉隆坡成功時代廣場酒店會議廳舉辦「阿里山B2B旅遊推廣會」。

這是阿管處首度攜手阿里山地區重點產業夥伴：茶叄代-茗園製茶所（深耕三代茶文化）、太平雲梯（海拔最高的景觀吊橋）、龍雲農場（融合農業體驗與生態教育）與愛玩美旅行社（深度行程規劃專家），展現阿里山多元豐富的旅遊資源與在地產業能量，成功吸引當地旅行業者、媒體與產業代表超過百人參與，現場交流熱烈，成果豐碩。

吉隆坡旅遊推廣會首次以「山林、美學與慢活—阿里山生活」為主軸，透過沉浸式影片、主題簡報、現場茶香體驗與媒合洽談，讓參與者不僅認識阿里山經典的自然景觀與鐵道文化，更進一步感受到阿里山「旅遊即生活」的品牌轉型與魅力核心。

現場不僅展示阿里山經典日出雲海、森林、鐵道、茶園步道與文化部落，也深入介紹結合農事體驗、部落旅遊、茶席美學等深度行程，呼應當前國際旅客對「永續、慢活、在地文化」等旅遊價值的重視。

阿里山管理處則扮演平台角色，協助整合阿里山產業夥伴資源，將地方故事轉化為具市場競爭力的產品內容，搭建產官合作的國際推廣機制，也展現台灣風景區從「資源管理者」轉型為「區域品牌經營者」的創新思維。參與業者現場也與馬來西亞旅遊同業進行一對一媒合洽談，包含自由行客製行程設計、學生生態教育團、銀髮族深度旅遊等，已初步促成數項商業合作意向。

阿里山管理處黃怡平處長表示，馬來西亞是台灣第三大東南亞旅遊客源國，我們期望透過與業者攜手，以整合行銷策略推動阿里山走向國際，實現永續觀光與區域繁榮的雙贏目標，除參與 2025年MITM TRAVEL FAIR 國際旅遊展，進一步面對消費端進行品牌推廣與產品行銷，並於未來安排馬來西亞媒體前往阿里山踩線採訪，實地體驗在地文化、遊憩亮點與服務品質，透過多元媒體與社群報導，擴大阿里山在東南亞地區的知名度與旅遊吸引力，共同打造阿里山成為國際級山林觀光品牌。