要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

▲陳佩琪7日到台北地院旁聽丈夫開庭，遠遠張望囚車抵達，數度拭淚。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高等法院昨駁回涉京華城案被羈押禁見的民眾黨前主席柯文哲抗告，引發白營批評。柯文哲妻子陳佩琪今（12日）表示，「反正就是要把我先生押到死」，請總統賴清德政府不用花這麼多時間力氣和人員來審理柯了，「直接判他死刑就好，反正28.5年跟死刑也差不多，請在我陳佩琪面前將他槍斃， 我把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠」；陳也說，「我想請問我們柯家人跟京華城有什麼關係？ 」，她若有和大老闆們見過面或拿他們任何一毛錢，「那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓，我說到做到」。

陳佩琪12日傍晚在臉書表示，「台灣司法脆弱， 是誰搞出來的， 不就是你們這群司法從業人員搞出來的嗎？ 這麼專業的領域， 若有人相逼（還是利誘？)，有風骨的人大可大大方方地講出來，請問是誰逼你們脆弱的？ 脆弱可以讓他變得堅強，請讓司法在台灣活出一個讓人尊敬的樣貌來」。

陳佩琪說，京華城案到底誰有權說他是違法的？ 你們檢察官根本沒都計專業，就為了陷害柯文哲，自己認定違法，騙法院開搜索票來她家違法搜索，然後從搜索來的東西編故事， 構陷她先生入罪，檢媒勾串一體，今天更令人痛恨的是看到是連法院也一起加入行列。

陳佩琪表示，申請一個和京華城無關、但有都計法專業的學者專家出庭作證，這樣也不可以？ 台北市議員苗博雅隨便議會質詢幾句，「檢察官都可以把他請來法庭當座上賓了，而我們申請個和京華城審議過程無關的都計專家學者，這樣就違反程序？難怪律師說這根本是武器不對等的戰役」。

陳佩琪說，都一年了，檢察官羈押、 法院延押、 高院駁回的戲碼，不斷的上演，「反正就是要把我先生押到死，不但要押，還要禁見，剝奪他跟家人見面的機會，反正什麼能折磨他的手段無不使勁使出，我想請問我們柯家人跟京華城有什麼關係？ 先生被你們羈押一年還要禁見親人？我和婆婆是會串什麼證？ 政治獻金若我陳佩琪有拿一毛，法庭傳訊的這些大老闆們，我陳佩琪若有和他們見過面或拿他們任何一毛錢， 那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓，我說到做到」， 讓全國媒體全程轉播出去， 她要以死對台灣司法的汙衊做最嚴厲的控訴。

陳佩琪也說，柯爸告別式， 申請個解除禁見而已， 法官怯生生地問著檢察官的意見，這樣可否？那樣可以嗎？高院法官一直躲著，羈押、延押理由永遠複製貼上， 以後台灣法院就請檢察官坐在法院最高層的位置斷案，也請賴清德政府不用花這麼多時間力氣和人員來審理柯文哲了，人力調去談關稅、做些福國利民的事吧，「柯文哲就別羈押了，直接判他死刑就好，反正28.5年跟死刑也差不多，請在我陳佩琪面前將他槍斃， 我把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠…」。

