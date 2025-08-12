　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女生容易睡不好、助眠飲品有幫助？效果「因人而異」先做到一件事再說！

▲▼早起,睡眠品質,失眠,晨型人,夜貓子。（圖／Pexels）

▲對許多上班族與學生而言，早起像打仗，但掌握睡眠時間與品質兩大關鍵，就能輕鬆告別昏沉早晨，神清氣爽迎接新一天！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

對許多台灣上班族與學生來說，早上起床是一場硬仗——鬧鐘一次次被延後、腦袋昏沉、早餐草草應付，整個上午都像在和瞌睡搏鬥。根據日本《ELLE girl》報導，睡眠改善講師兼營養師篠原繪里佳指出，這種「早起困難」並非無解，只要掌握時間與品質兩大關鍵，人人都能迎來神清氣爽的早晨。

篠原表示，早上起不來的主要原因有三：
1. 睡眠品質差
2. 長期睡眠不足
3. 生理節奏混亂

[廣告]請繼續往下閱讀...

改善的第一步，是檢視自己早晨是否精神飽滿、是否能愉快吃早餐、白天是否不易犯困，以及假日與平日的作息差距是否過大。

她指出，許多人誤以為「整夜不醒來＝睡眠品質好」，但如果缺乏深睡眠，即使睡滿時間，仍可能醒來就覺得疲倦。特別是女性，受月經週期與更年期影響，深部體溫在夜間難以下降，心跳加快、交感神經活躍，睡眠品質更容易下降。

▲▼早起,睡眠品質,失眠,晨型人,夜貓子。（圖／Pexels）

至於睡眠時間，篠原強調，時間與品質同樣重要。研究顯示，連續10天只睡6小時，表現會下降到與熬夜同等的程度。國際與日本衛生單位皆建議，成人每日應睡7～9小時，最低6小時、最多10小時為可接受範圍。

想找到最適合自己的睡眠時長，可嘗試提早30分鐘上床、連續幾天觀察狀態，或連續4天不設鬧鐘，讓身體自行調整至自然醒的時刻。

篠原也提醒，晨型人與夜貓子的體質雖由基因決定，但可透過生活習慣改善早晨狀態，例如固定就寢與起床時間、增加白天光照與活動量、避免晚間過度使用手機，以及控制咖啡因與酒精攝取。
（測測你是晨型人還是夜貓子？ https://www.sleepmed.jp/q/meq/meq_form.php，日本國立精神・神經醫療研究中心公布的「晨型夜型問卷」）

▲▼早起,睡眠品質,失眠,晨型人,夜貓子。（圖／Pexels）

篠原指出，睡眠品質不僅取決於「晚上怎麼睡」，更與整天的生活節奏密切相關。她建議將一天分為早晨、白天、晚上三個時段，分別進行有助於穩定生理節奏的行動。

早晨：
起床後立刻拉開窗簾，接觸自然光——即使是陰天或下雨，也能透過光線刺激視網膜，啟動體內時鐘。
吃一頓均衡早餐——能提高體溫、啟動代謝，也為大腦提供能量。
做節奏性運動——例如咀嚼早餐、快走上班、爬樓梯，透過有節奏的動作喚醒神經系統。

白天：
儘量接觸陽光，尤其是在上午與中午時段，能強化體內時鐘的運作。
固定午餐時間，避免飲食時間過於隨意，讓身體維持穩定的代謝節奏。
下午3點前小睡15～20分鐘，有助恢復精神，但避免太長以免進入深睡眠。
下午3點後避免打瞌睡，特別是在通勤或晚餐後，防止夜間入睡延遲。

晚上：
睡前3小時完成晚餐，避免消化系統在入睡時仍處於高負荷狀態。
控制咖啡因與酒精攝取，咖啡因會延後入睡時間，酒精則可能降低睡眠品質。
睡前1小時泡澡，藉由水溫提升體溫，之後自然下降的過程有助於入睡。
減少使用手機與電腦，若必須使用，至少切換為夜間模式，並避免滑短影音或刺激性內容。
喝一杯水，保持體內水分，並用放鬆的方式迎接睡眠。

▲▼早起,睡眠品質,失眠,晨型人,夜貓子。（圖／Pexels）

此外，飲食雖不像藥物能立刻見效，但長期而言，對睡眠品質的影響極為顯著！篠原提醒，關鍵在於持之以恆，並注意攝取下列營養素：

色胺酸：
是合成褪黑激素的原料，早餐攝取特別重要，因為它會先轉化為血清素，再在夜間生成褪黑激素，有助於入睡。食物來源包括肉類、魚、蛋、乳製品及大豆製品。

鐵、維生素 B6、葉酸、菸鹼酸、鎂：
這些營養素是色胺酸轉化為褪黑激素的必要輔助因子，其中女性特別容易缺鐵與葉酸，應特別留意。鐵可從紅肉、深綠色蔬菜、貝類、豆製品等獲得；維生素 B6 來自魚類、雞肉及綠色蔬菜；葉酸則存在於深綠色蔬菜、納豆、莓果與酪梨等食物中。

▲▼早起,睡眠品質,失眠,晨型人,夜貓子。（圖／Pexels）

至於市面上標榜助眠的飲品，篠原提醒，它們並非「喝了馬上見效」，而且若白天作息紊亂，這類飲品的效果也會大打折扣。最好的做法，是先建立健康的睡眠與生活習慣，再輔助使用相關飲品，才能真正發揮作用。

篠原建議，其實不必一次改掉所有習慣，而是從2～3個可行的動作開始，例如早上拉開窗簾曬太陽、吃早餐、睡前一小時泡澡、減少螢幕時間等。長期養成規律作息與均衡飲食，並適量攝取色胺酸、鐵、維生素 B6 與葉酸等與睡眠相關的營養素，就能逐漸提升睡眠品質，讓起床不再成為每日的苦戰！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳明天清晨觸陸「傍晚台南出海」　降雨趨勢曝
太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客
快訊／台積電配息升至5元　董事會核准資本支出6198億元
LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／詐助理費431萬！戴寧判刑確定
快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市
快訊／台東縣宣布8／13停班停課
快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單身女性比單身男性更快樂？答案可能藏在「這些共同特質」裡！

上班又出包、覺得自己不如人？重建自信心只需2個小習慣

颱風天都吹不走的好運！8/11~17「TOP3幸運王」出爐　天蠍有望靠一句話翻轉全週

週末免費看！火舞、兒童劇、歌仔戲輪番上陣　吸引數千觀眾捨不得離場

在健身房真的需要叫這麼大聲嗎？沒開玩笑「用力哼一下」真的能變更強！

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

楊柳明天清晨觸陸、傍晚台南出海　最快周四解除海陸警

不斷更新／楊柳增強直撲台灣！明日停班課懶人包一次看

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

楊柳明天清晨觸陸、傍晚台南出海　最快周四解除海陸警

不斷更新／楊柳增強直撲台灣！明日停班課懶人包一次看

女生容易睡不好、助眠飲品有幫助？效果「因人而異」先做到一件事再說！

愛情修羅場來襲！最容易陷入三角戀的三大星座

楊柳颱風逼近！　桃捷：將依颱風動態滾動式調整營運

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市

燒烤吃到飽！他狂嗑「50隻蝦」嗨笑了　苦主驚搖頭：從此過敏

楊柳一路增強直撲台「2條件讓殺傷力更大」！粉專：暴風圈將擴大

連郭婞淳都在「飲控」！　重返58公斤級備戰10月世錦賽

裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

狀元韋宏亮是有趣的投手　橫田久則找個好時機「開箱」

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

生活熱門新聞

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

快訊／氣象署宣布14:30發布陸上颱風警報

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

楊柳路徑往南偏　侵襲率飆97%！台南人崩潰：逃不過了

更多熱門

相關新聞

研究證實工時少反而工作效率高　每周上班4天讓老闆員工都開心

研究證實工時少反而工作效率高　每周上班4天讓老闆員工都開心

若不減薪，又可以每周只工作４天，相信是許多上班族夢想，而根據食品專家韋恩在臉書分享的研究發現，若企業主真的如此佛心，員工不僅幸福感提升、職業倦怠下降，連睡眠品質都可獲改善，而且工作效率還可望提高。

早上習慣性動作反而讓你更昏沉

早上習慣性動作反而讓你更昏沉

台人搜「睡不著」居全球第2！

台人搜「睡不著」居全球第2！

實測「這幾種聲音」容易讓人自動斷片

實測「這幾種聲音」容易讓人自動斷片

台灣人年吞10億顆安眠藥　40歲女吃到腦霧

台灣人年吞10億顆安眠藥　40歲女吃到腦霧

關鍵字：

早起睡眠品質失眠晨型人夜貓子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面