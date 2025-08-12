　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴卓民調創新低　綠黨團認改善空間大：更強團隊才符合社會挑戰

記者詹詠淇／台北報導

近期民調顯示，民眾對政府施政滿意度創新低，行政院長卓榮泰今（12日）受訪時說，必要時對重要人事做應有處理，被外界解讀為將進行內閣改組。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團也尊重行政部門作為，執政黨也要捫心自問，哪些部會的政策制定，或對社會論述，都還有大大的改善與調整空間，「我們當然希望更強的團隊、更到位的團隊、更接地氣的團隊」，才能夠符合社會的全面挑戰。

▲▼吳思瑤 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

《TVBS》昨（11日）公布最新民調，這也是大罷免投票與關稅後，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有36%民眾信任賴清德、51%不信任。而賴清德施政滿意度，則有28%表達滿意，創歷次調查新低、另有55%不滿意。卓榮泰施政則是26%滿意，另有52%不滿意。特別的是，有53%對賴清德未來施政沒有信心、52%不滿意賴清德處理關稅問題、58%不滿意賴清德南部救災表現。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（12日）上午受訪表示，民調不好就要檢討，下跌要改進，民調反映所有訊號，執政黨都應當虛心反省、做到更好。這段時間台灣面對外部（關稅）壓力、內部風災救災，沒有任何洩氣、鬆懈的本錢，應該念茲在茲爭取更多國人支持安定社會，民調不好，就努力做更好。

而針對內閣改組，包括經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源都被點名要求下台，吳思瑤表示，卓榮泰已清楚說明，在適當時機內閣進行必要調整，民進黨團也尊重行政部門作為，當然國人對執政團隊的要求，永遠是給予更高的標準。

吳思瑤也說，執政黨也要捫心自問，哪些部會的政策制定，或對社會論述，都還有大大的改善與調整空間。這些當然都會成為未來內閣改組的參照。站在黨團立場，尊重行政部門對內閣改組的作為。

不過，吳思瑤也強調，「我們當然希望更強的團隊、更到位的團隊、更接地氣的團隊」，才能夠符合社會的全面挑戰。

 
更多新聞
曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災慢：亡羊補牢重建要求穩

普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難：再訂定可執行時間

蔣萬安挺核三延役　黃國昌送「勇敢」T恤嗨喊：現場換秀六塊肌

823罷免倒數！中選會公布「7案說明會時程」　若遇颱風停班課將順延

宏國總統候選人喊復交台灣　外交部：符合我國利益尊嚴願積極促成

會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創中南部，農損高達數十億，行政院長卓榮泰今（12日）赴立院報告並備質詢，卓榮泰表示，這一次颱風加上豪雨，整整一個月讓中南部國人身處這樣的環境，要向國人表達最大歉意，並坦承面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的速度不足、以及面對複合性及連續性災害的整合能力不足，而且很榮幸得到國會的支持及策進，行政院將以更強韌、更廣泛且更快速的回應各項災害，盼立院支持政院所提出的特別條例。

