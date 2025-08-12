為丹娜絲風災向國人表達最大歉意　卓榮泰認有「3大不足」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創中南部，農損高達數十億，行政院長卓榮泰今（12日）赴立院報告並備質詢，卓榮泰表示，這一次颱風加上豪雨，整整一個月讓中南部國人身處這樣的環境，要向國人表達最大歉意，並坦承面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的速度不足、以及面對複合性及連續性災害的整合能力不足，而且很榮幸得到國會的支持及策進，行政院將以更強韌、更廣泛且更快速的回應各項災害，盼立院支持政院所提出的特別條例。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

卓榮泰報告說明，丹娜絲颱風帶來17級陣風、下了過去莫拉克颱風等級的豪雨，甚至部分區域超過，高雄茂林區總雨量超過3千毫米，是台灣一整年平均雨量，造成屋損4萬3千戶、電線桿毀損3千5百支，電力、通訊、農業、水利設施、道路、交通都受到空前破壞。

卓榮泰指出，中央應變中心隨即開設，自己一共到災區8次，民眾財損非常大，第一時間核定救災專案事項，為了讓工班迅速媒合等等，也提供相關津貼跟獎勵金，希望儘快施工，但因為數量龐大，也會延長相關補貼期限，此外還有災後特別條例，感謝韓國瑜院長跟大院委員，幾乎以最快速度逕付二讀，通過後，行政院將編定特別預算，最即時方式協助災民恢復。

統計至今丹娜絲颱風造成2位國人喪生、708位受傷、210處淹水、7萬戶停水、100萬戶停電、基地台1322座受損、農損32逾億；728豪雨部分，造成5位國人失去性命、789處淹水、8712戶停水、5萬7655戶停電，農損3.8億。

卓榮泰坦言，這一次颱風加上豪雨，整整一個月讓中南部國人身處這樣的環境，對所有國人表達非常高的歉意，讓國人蒙受這樣的辛苦，唯有往後繼續加強，也看到複合性救災時間長且嚴重，盡量引起工班幫國人修復，但工人、物料受限，加上728豪雨，惡劣環境下一邊施工修復，也要感謝台南志工行善團、民間慈善單位、慈濟師兄姐，第一時間提供協助。前進指揮所也用集體採購方式，盡快穩定施工材料價格。

卓榮泰表示，第一時間租屋補助、淹水救助、住宅修繕以及農業救助等等，已經毀損房屋能夠拆除，政府一律吸收，對於中低收入戶與經濟弱勢者，中央也全額負擔修繕房屋，丹娜絲颱風路線詭異，造成台灣相當大損失，災區公告作業正由風災中央災害主管機關內政部及水災中央災害主管機關經濟部積極辦理，政院將儘速公告災區範圍。

對於極端氣候，卓榮泰坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足，面對電力、電訊被破壞的修復速度不足，面對複合性、連續性災害的媒合整合能力不足，所以未來要用更強韌的力量、更快速的速度、更廣泛的支持力道來回應面對，這是他認為應該對行政院內部要求做到的。

卓榮泰指出，希望上天給這項考題，國人共同累積經驗，而且很榮幸得到國會的支持及策進，在速度等各方面不及的地方，很多立委及地方縣市議員都給予很多意見，適時導正速度跟方向，行政院未來要做更安全的準備、也願意承擔未來的責任，為這一次所有不足向國人表示最大歉意，這不只是在口頭上，政府願意用未來的行動具體執行，加速災區的恢復工作，這是他現在心中最大的祈願。