政治 政治焦點 國會直播 專題報導

災防辦主任728救災不在國內！卓榮泰回1句　張啓楷傻眼：你不曉得？

▲卓榮泰12日在立法院備詢，一旁的是政委陳金德 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰（圖左）12日在立法院備詢，一旁的是政委陳金德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院災害防救辦公室主任王怡文被爆赴韓國參加「亞太經濟合作會議」（APEC），8月2日才返國，不僅缺席總統賴清德7月29日坐鎮的中央災害應變中心會議，甚至728豪雨的救災過程都不在國內。對此，行政院長卓榮泰今（12日）答詢表示，他會調查清楚，讓質詢的民眾黨立委張啓楷愣了3秒，反問「所以你還不曉得這個事情？」卓回應，因為內部請假，「不是部會首長級不會到我，我會調查清楚」。

卓榮泰12日在立法院進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。張啓楷質詢表示，當嘉義、台南鄉親苦難還在進行式時，行政院災害防救中心主任竟然跑出國？卓榮泰聽聞後說：「哪一位？委員說的是哪一位？」聽聞張回應是王怡文後，卓又說：「我們災防辦主任。」

張啓楷追問，你不知道這件事？卓榮泰回應，「那一定是因公務出去，我會調查清楚」。張啓楷說，好幾萬戶房子還未妥善處理，還在防救階段，且還下大雨了，結果主任不在，你設災防辦幹什麼？卓則重申，「我會調查清楚」。對於卓榮泰說法，張啓楷愣了3秒後反問，這個還沒調查過？所以你還不曉得這個事情？卓回應，因為內部請假，「不是部會首長級不會到我，我會調查清楚」。

接著，有台下官員向卓榮泰提示後，卓表示，「因為他去參加APEC會議」。張啓楷說，參加這個國際會議重要？這辦公室成立不是要防災跟救助？屋頂都還沒修好、垃圾也沒處理好，滿目瘡痍時候、人民最需要政府時候，加上又繼續下雨，該員在這當頭跑出去開會，很諷刺，所以他開會談什麼題目？是針對丹娜絲颱風因應的經驗？張批評，還在救災中，且牛步化，不好好救災，還跑出去開會，還講錯誤、失敗的救災經驗，院長應好好追究責任。

卓榮泰說，他現在所知道該員參加APEC會議，講話的內容跟委員所說的，也許就這內容出去交換更多經驗回來，是不是能夠得到實質效果，他會請秘書長去了解，有無把會議中獲得的資訊拿回來做更多協助。

接著，張啓楷再提到，災防辦前一任主任吳武泰涉及不當場所性騷擾，還被監察院彈劾；張說，災防辦非常重要，每天應拴緊螺絲，特別是風災、大雨時，一個前任被監察院彈劾，現任的在風災搶救時跑出去。卓榮泰說，是出去參加公務會議，這個可以解釋，會檢討機制是不是失能。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨發文指控，台灣行政院官員原約好8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，讓她批評無理、感到極大羞辱，引發韓國媒體報導。對此，行政院長卓榮泰今（12日）答詢表示，應該迅速透過外交管道跟途徑進行必要措施跟說明，取得諒解，也請委員能理解，任何外交談判是非常辛苦，給外交人員共同支持。

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

快訊／卓榮泰：必要時候對重要人事做應有處理　以向國人負責

快訊／卓榮泰：必要時候對重要人事做應有處理　以向國人負責

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

丹娜絲災防辦張啓楷卓榮泰王怡文

