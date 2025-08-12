　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌轟「邪惡三角」幫賴清德拔雜質　綠黨團：林岱樺已清楚說明

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺欲投入黨內高雄市長初選，今（12日）遭周刊爆料，與關係密切的通法寺住持釋煌智超出一般交情，對話驚現「老公」、「愛您的小女子」等。林今反擊怒轟這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰。民眾黨主席黃國昌則說，黨檢媒三位一體，連黨內異己都要視為雜質，大家看到「邪惡三角」是如何濫用司法檢調幫賴總統剷除異己。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，司法案件不宜過當評論，尊重檢調調查，林岱樺已經清楚說明，非當事者很難代表回應。

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

據《鏡週刊》報導，民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，她近日砲轟檢調羅織罪名，但本刊掌握，林指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，與她關係密切的通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會替她備戰高雄市長，除涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴，據法院卷證顯示，釋煌智與林關係超乎一般交情，林團隊的人事、經費請款更須經由釋面試、簽核，林岱樺手機對話更驚現稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

針對指控，林岱樺今（12日）發布3點聲明反擊，痛斥這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對奮戰到底。民眾黨主席黃國昌被問及此題時批評，黨檢媒三位一體，就是新潮流、鏡週刊、法務部長鄭銘謙，連黨內異己都要視為雜質，大家看到「邪惡三角」是如何濫用司法檢調幫賴總統剷除異己。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪時表示，司法案件不宜過當評論，尊重檢調調查，這件事相信林岱樺已經清楚說明，身為非當事者，很難去代表回應。

另針對黃國昌昨表態選新北市長，國民黨前立委陳學聖開第一槍，喊話不要一開始就要一線直轄市，藍白合應該務實推進，避免重演2024年局面。

吳思瑤說，黃國昌現在劍指新北市，昨天還換上競選Logo，吃了秤砣鐵了心，擺出的姿態就是對國民黨步步進逼，該頭疼的是國民黨。藍白過去這一年多合作，黃國昌狐狸尾巴露出來了，要爭取自己選舉利益，跟國民黨交換的就是參選新北市長的政治意圖。一年多來一再提醒國民黨要看清楚黃國昌政治野心，顯然國民黨要頭痛一段時間。

 
