LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌在8月10日民眾黨全代會貫徹「兩年條款」並承諾明年一月底卸任立委之際，昨接受訪問時表態參選新北市長，並於今（12日）率北市議會民眾黨團，拜會台北市長蔣萬安。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

▲民眾黨主席黃國昌昨日表態參選2026新北市長。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌昨日接受專訪時表示，目前第一個著眼的當然是2026縣市長選舉，「我要讓自己成為一個最好的選項，目標從來沒有改變過。」他進一步指出，他會讓自己成為一個最好的選擇，也保留善意空間，因為如果3家下去選風險非常高，民進黨搞得再爛也可能贏，所以一直保持善意與誠意，「在野共推一個最強的」，他從來沒有排斥，但考量國民黨家大業大、人才也很多，會有複雜的考量，自已也是尊重。而11日晚間黃國昌臉書封面隨即換成「一個更好的選擇，一個更好的新北」。

國民黨文傳會主委林寬裕對此回應，國民黨人才濟濟，在野保持合作空間，相信隨著時間推移，2026年會有最強人選出來。

其實黃國昌要選新北市長並不令人意外，過去他曾在多次受訪時表達要讓自己成為一個好的選項，不過藍營基層不少人期待，北市副市長李四川能代表國民黨角逐2026年新北市長，而在幾次民調中，李四川的民調，也確實壓過其他潛在人選，包括黃國昌。國民黨北市黨部代主委戴錫欽過去曾建議的比民調，由北市副市長李四川、黃國昌民調高者出線，因此黃國昌今日拜會蔣萬安，政治意味不言而喻