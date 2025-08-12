　
白喊大陸地區非外國　她嗆：難道是我國？黃國昌可到北京人大咆哮？

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

內政部長劉世芳昨（11日）脫口而出「政府承認中華人民共和國」，遭民眾黨批評大陸地區不是外國，單憑劉一句話就能超越《憲法》？對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（12日）表示，不需要轉移焦點，民眾黨認為中國不是外國，「難道是我國？」如果民眾黨認為中國是我國，可以到北京設支部，黃國昌到北京人大咆哮嗎？

針對劉世芳說「政府承認中華人民共和國」，吳思瑤今日上午受訪表示，台灣跟中國就是兩個不同國家，各自擁有自己的主權、治權、憲法，不只是常識、也是共識，不只是台灣社會、國人的常識，也是世界的共識。回到台灣法律，在台灣要出任公職人員，《國籍法》規定非常清楚明白，不是僅針對中國籍人士，同時擁有任何國籍都必然需要放棄，因為做為台灣國會議員，要對中華民國憲法效忠，因此，台灣跟中國不是一樣的國家，難道不是共識與常識？

吳思瑤質疑，民眾黨人認為中華人民共和國不是外國，難道是我國嗎？如果民眾黨認為中華人民共和國是我國，民眾黨可以到北京設支部，黃國昌又能到北京人大咆哮嗎？台灣的立法院國會議員必然受台灣的法規規範，恪遵憲法、依法行使職權是每位立委宣示的重要誓詞。台灣跟中國從以前到現在，是擁有不同主權、治權的兩個獨立國家，非常清楚。民眾黨人對於如此簡單事情，依法守法有這麼困難嗎？

吳思瑤指出，法律界揭示了擁有中國國籍，身屬中配、民眾黨不分區立委候選人李貞秀需服膺於中華人民共和國情報法第7條規定，任何組織、公民都要依中國法律支持，協助、配合中國情報工作；因此，若李貞秀不放棄中國籍，必然要服膺於中國情報法規範，難道台灣國會可以容許服從中國法令的人，來國會進行公然搜集國家情報的事情？

吳思瑤認為，道理非常清楚，不需要轉移焦點，對劉世芳發言有很多過當的超譯、轉譯，回到事件本質，中華人民共和國不是本國、不是台灣，就是這麼簡單。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

民眾黨劉世芳吳思瑤黃國昌中國

