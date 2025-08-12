川普態度急轉！才轟陳立武下台　會面後改口盛讚「成功傳奇」

▲英特爾（Intel）執行長陳立武。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普一週內對英特爾（Intel）執行長陳立武的態度大逆轉。他7日才指控陳立武與中國企業關係密切、存在重大利益衝突，甚至直言「必須立刻辭職」，但兩人11日會面後，川普不僅收回批評，還公開盛讚對方的成功故事令人驚嘆。

川普在Truth Social發文表示，他11日與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及陳立武會面，形容這場會議「非常有意思」，並稱陳立武的奮鬥與崛起是一個「了不起的故事」。

川普（Donald Trump）透露，未來一週陳立武將與政府團隊深入討論，並向他提出更多建議，但並未說明具體議題。

英特爾隨後證實會面，並透過聲明表示，陳立武與川普進行了坦率且具建設性的對話，重申公司致力於加強美國在科技與製造領域的領導地位，並承諾將與川普政府密切合作，「重建這個偉大的美國公司。」

65歲的陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，之後赴美攻讀麻省理工學院碩士學位。2022年起擔任英特爾董事，今年3月接替季辛格（Pat Gelsinger）出任執行長，接手時公司正苦於追趕由輝達（Nvidia）主導的AI市場，同時大舉投資晶片代工業務，資金壓力沉重。

川普的「態度急轉彎」與上週的強硬表態形成鮮明對比。當時共和黨參議員科頓（Tom Cotton）才剛質疑陳立武過往在益華電腦（Cadence Design）任職時涉及的刑事案件，並關切他是否持有與中國共產黨、解放軍相關的企業股份。

截至周一（11日）收盤，英特爾股價今年已上漲3%，標普500指數則上漲8.4%。消息傳出後，英特爾股價在盤後交易再漲2%。