國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

▲▼美媒分析美國總統川普與共和黨疏遠台灣的理由。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒分析美國總統川普與共和黨疏遠台灣的理由。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國雜誌《外交家》（The Diplomat）指出，共和黨近期在台灣議題上態度轉趨低調，對台灣領導人賴清德取消過境美國幾乎保持沉默，與以往積極打出台灣牌的形象不同。分析認為有兩大主要原因，包括美國總統川普在美中貿易談判上選擇不以台灣議題刺激北京，第二則是黨內新右派崛起，對台灣缺乏認同感與政治連結。

報導指出，台灣議題長期被美國兩黨視為可用於國內政治加分的「台灣牌」，尤其共和黨過去多以更強硬的對中立場展現外交政策優勢。然而，白宮日前阻止賴清德過境紐約，相較民主黨議員強烈抗議，共和黨卻鮮少發聲，顯示該黨在亞洲政策上的明顯轉變。

第一個原因與川普的外交與經濟策略有關。報導指出，川普上任以來推動高關稅政策，導致國際貿易緊張，與中國的衝突影響最大。由於中國是美國重要出口市場，美中貿易摩擦在2018年曾重創共和黨支持區的農業與製造業，如今若再升級，恐再度打擊玉米、大豆等農產品出口。

為了避免損害支持選區的經濟，共和黨人選擇在台灣問題上保持低調，甚至包括向來挺台的眾議院對中戰略特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也未對賴清德事件表態。

此外，川普正試圖推動美中貿易協議，同時尋求在俄烏戰爭中達成和平突破。他認為中國在協助與莫斯科對話中扮演關鍵角色，若台海緊張情勢升溫，將破壞美國的外交計畫。因此，白宮不願在此時刺激北京，共和黨多數議員也配合該策略。

第二個原因是黨內新右派的影響力上升。報導指出，台灣的民進黨長期以來與民主黨過從甚密，對共和黨的支持視為理所當然，這與主張「美國優先」的新右派缺乏互信與共鳴。新右派傾向不干涉主義，認為深入介入台海衝突既不符合美國核心利益，也缺乏實質政治回報，因此不願在台灣議題上採取激進立場。

《外交家》分析，共和黨可能在選舉季需要與民主黨抗衡時，才會重新打出台灣牌。但在川普當前的經貿與外交優先順序下，該黨不會為了台灣冒著觸怒北京的風險。假設這種策略奏效，新右派的不干涉立場有可能在川普任期內進一步鞏固，並影響未來的共和黨政府。

