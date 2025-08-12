川普要求分潤晶片收入　專家警告：恐開啟「危險新世界」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與晶片巨頭輝達及超微達成「收入換出口」協議，允許先前被禁止的H20與MI308晶片重返中國市場，但條件是企業必須將部分銷售收入分給政府。此舉被形容是美國貿易政策「貨幣化」的新階段，甚至可能踩上法律紅線。

根據《彭博》報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將部分對中國銷售晶片的營收，按15%比例交給美國政府。涉及的產品包括輝達的H20人工智慧加速器，以及AMD的MI308晶片；這些晶片先前被川普政府禁止出口，需取得出口許可才能銷售。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（Yusof Ishak Institute）前美國貿易談判代表歐爾森（Stephen Olson）直言，「說這是罕見或史無前例都還嫌保守。事實上，我們看到的是美國貿易政策被貨幣化，美國企業必須付錢給政府才能出口。如果真是如此，那我們已經踏入一個全新的、危險的世界。」

貿易專家警告，這項安排恐被視為違憲的出口稅，並可能引發法律挑戰。自今年1月重返白宮以來，川普已多次直接干預商業與金融，包括混亂的關稅戰、點名企業高層辭職，甚至在社群平台「真實社群」（Truth Social）評論企業廣告。

川普一向採「交易式政策」操作，例如同意美國鋼鐵（United States Steel）以141億美元售予日本新日鐵（Nippon Steel），但附帶美國政府持有「黃金股」及遵守國安規範。

日本、南韓及歐盟也承諾向美國投資數十億美元，以換取15%關稅稅率；蘋果（Apple ）則透過承諾投資數千億美元，避開額外關稅。

新加坡欣瑞基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）認為，輝達與超微的分潤協議可能成為其他產業的模式，「天花板在哪還不知道，你可以設計出各種針對特定公司或國家的組合——其他人不能貿易，但只要直接付錢，就能獲得貿易的權利。」

專家指出，這種模式雖與2008年金融危機時政府入股企業有些類似，但幾乎沒有先例。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問甘迺迪（Scott Kennedy）警告，像輝達與AMD這種「分潤換出口」的協議幾乎前所未見，若缺乏監管，恐淪為「裙帶資本主義國家」（crony capitalism state）。

甘迺迪指出，「這代表美國經濟運作方式的重大轉變，除了可能會讓中國高興——因為他們既能拿到晶片，又能看著美國政治體系陷入動盪——幾乎沒人會開心。」